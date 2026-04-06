Lo buôn lậu xăng dầu, Bộ Công Thương hỏa tốc siết quản lý

Trước dấu hiệu tiểu thương ở khu vực cửa khẩu buôn lậu xăng dầu kiếm lời, Bộ Công Thương hỏa tốc yêu cầu các địa phương vùng biên siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm.

Xuất hiện tình trạng thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ để bán qua biên giới. Ảnh: DMS.

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới.

Công văn được ban hành trong bối cảnh gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng các cá nhân, tiểu thương tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt tại Lao Bảo (Quảng Trị), có dấu hiệu thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ. Các đối tượng cải tạo phương tiện vận chuyển có chế thêm thùng chứa nhiên liệu để đưa xăng dầu sang nước láng giềng bán nhằm hưởng chênh lệch giá.

Cơ quan quản lý cho rằng nếu không được kiểm soát kịp thời, các hành vi nêu trên có nguy cơ gây thất thoát nguồn cung trong nước, đồng thời tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cháy nổ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành, đặc biệt tại các tỉnh biên giới, yêu cầu chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Lực lượng quản lý thị trường được giao chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương (lực lượng công an, hải quan, bộ đội biên phòng) tăng cường giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các tuyến đường bộ, đường thủy để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi găm hàng hoặc bán số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu gom hàng xuất lậu.

Bên cạnh đó, các địa phương cần thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về các điểm tập kết xăng dầu trái phép; vận động các đơn vị kinh doanh xăng dầu ký cam kết không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ thị trường xăng dầu tại khu vực biên giới, bảo đảm nguồn cung trong nước và giữ vững ổn định thị trường trong bối cảnh nhiều biến động.

Theo cập nhật của Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn nhiều so với các nước lân cận, trừ giá dầu cao hơn Trung Quốc, Thái Lan.

Cụ thể, về giá xăng của các nước, Singapore hiện ở mức cao nhất, khoảng 70.328 đồng/lít. Tại Thái Lan, giá xăng ở mức 35.468 đồng/lít và được Chính phủ trợ giá; Campuchia khoảng 35.849 đồng/lít, cũng có chính sách trợ giá; Trung Quốc khoảng 34.827 đồng/lít với cơ chế Nhà nước khống chế giá; Lào ghi nhận mức 50.112 đồng/lít. Riêng tại Việt Nam, giá xăng đang ở mức 26.976 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực.

Về giá dầu, Singapore cũng là thị trường có mức giá cao nhất, khoảng 86.985 đồng/lít. Tại Campuchia, giá dầu khoảng 49.293 đồng/lít, Lào 61.632 đồng/lít. Thái Lan được Chính phủ trợ giá nên có mức giá khoảng 38.525 đồng/lít, Trung Quốc có cơ chế Nhà nước khống chế giá nên duy trì ở mức 31.733 đồng/lít. Ở Việt Nam, giá dầu hiện khoảng 44.788 đồng/lít.