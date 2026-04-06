Bất thường ở doanh nghiệp xăng dầu, Cục Thuế hỏa tốc yêu cầu kiểm tra

Trước biến động của giá xăng dầu, cơ quan thuế yêu cầu rà soát dữ liệu, tập trung vào doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường nhằm phát hiện hành vi găm hàng, gian lận hóa đơn.

Cục Thuế yêu cầu rà soát doanh nghiệp về dữ liệu khai thuế, hóa đơn điện tử, sản lượng bán hàng, doanh thu và tồn kho trước - trong - sau các kỳ điều chỉnh giá xăng dầu. Ảnh: Việt Linh.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục thuế doanh nghiệp lớn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu.

Cục Thuế cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô qua các tuyến vận chuyển trọng yếu đã khiến cho giá dầu thô thế giới tăng đột biến, kéo theo giá xăng dầu trong nước có nhiều biến động mạnh.

Riêng trong tháng 3, thị trường ghi nhận tới 5 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đánh giá của Cục Thuế, tần suất điều chỉnh này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đòi hỏi phải tăng cường theo dõi, phân tích để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.

Tại công văn của Văn phòng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - đã yêu cầu các lực lượng chức năng như hải quan, thuế, biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường và công an tăng cường tuần tra, kiểm soát. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách, vận chuyển trái phép xăng dầu, cũng như các vi phạm về kinh doanh và giá.

Triển khai chỉ đạo này, qua rà soát dữ liệu hóa đơn điện tử của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu bất thường trong sản lượng bán ra trước và sau các thời điểm điều chỉnh giá. Cụ thể, có những doanh nghiệp tổng sản lượng xuất bán trong 2 ngày trước lớn gấp hơn 3 lần sản lượng 2 ngày sau thời điểm tăng giá, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao trong quản lý thuế.

Để tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách Nhà nước, Cục Thuế yêu cầu các cơ quan Thuế địa phương và Chi cục thuế doanh nghiệp lớn tập trung nguồn lực rà soát, phân tích dữ liệu khai thuế, hóa đơn điện tử, sản lượng bán hàng, doanh thu và tồn kho trước - trong - sau các kỳ điều chỉnh giá xăng dầu.

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế sẽ xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao để đưa vào diện kiểm tra đột xuất. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, cũng như việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với mặt hàng xăng dầu.

Thời kỳ kiểm tra được xác định từ tháng 1 đến hết tháng 3/2026, trong đó trọng tâm là các ngày liền kề trước, trong và sau khi Nhà nước điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Đây là những ngày sản lượng xăng, dầu xuất bán biến động lớn hơn nhiều so với các ngày khác.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu găm hàng, đầu cơ nhằm trục lợi khi giá biến động; lập và sử dụng hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không phản ánh đúng bản chất giao dịch; gian lận về giá; chuyển lợi nhuận giữa các bên liên kết; hoặc không xuất hóa đơn, xuất hóa đơn không đầy đủ… cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định, hoặc củng cố hồ sơ chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Các Thuế địa phương và Chi cục thuế doanh nghiệp lớn được yêu cầu hoàn tất việc kiểm tra trong tháng 4. Trường hợp không thể triển khai kiểm tra, các đơn vị phải báo cáo rõ nguyên nhân.