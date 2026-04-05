Nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục

Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu 315.000 tỷ đồng trong năm 2026, cao nhất từ trước đến nay. Dẫu vậy, chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến đi lùi và chính sách cổ tức có xu hướng thu hẹp.

Petrolimex có thể có năm thứ hai liên tiếp phá kỷ lục doanh thu. Ảnh: Việt Linh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (HoSE: PLX) vừa công bố tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 24/4 tới.

Theo kế hoạch trình cổ đông, HĐQT đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 315.000 tỷ đồng , tăng 2% so với kết quả thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất dự kiến đạt 19,4 triệu tấn, tương ứng mức tăng trưởng 10% so với năm trước.

Tuy nhiên, Petrolimex lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 3.380 tỷ đồng , giảm 7% so với cùng kỳ.

Trước đó, năm 2025, Petrolimex cũng xác lập mức doanh thu kỷ lục khoảng 310.000 tỷ đồng , tăng 9% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng chỉ đạt gần 3.038 tỷ đồng , giảm 4%.

Petrolimex cho biết hoạt động kinh doanh xăng dầu là ngành hàng chịu tác động trực tiếp và trọng yếu của diễn biến giá dầu thế giới.

KQKD hàng năm của Petrolimex. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 Kế hoạch 2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 169009 304064 273979 284017 309875 315000 Lợi nhuận trước thuế

3789 2270 3947 3972 3643 3380

Với giả định nền kinh tế phát triển theo đúng định hướng của Chính phủ (tối thiểu 10% trong giai đoạn này), Petrolimex cho biết giai đoạn 2026-2027 tốc độ tăng trưởng sản lượng có thể dao động trong khoảng 8,5-10%.

Động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2027 sẽ đến từ chủ trương, định hướng phát triển của Nhà nước; các dự án phát triển các tuyến cao tốc mới và nhu cầu kinh tế có thể phần nào bù đắp cho sự khởi đầu của các chính sách hạn chế phương tiện và sự gia tăng của xe điện. Theo Petrolimex, xe điện bắt đầu có tác động rõ rệt hơn nhưng chưa chiếm lĩnh thị trường. Số lượng xe động cơ đốt trong vẫn rất lớn.

Giai đoạn 2028-2030, tốc độ tăng trưởng sản lượng có khả năng chậm lại, tăng khoảng 6-7%. Lúc này, tác động của xe điện, nhiên liệu xanh, và các chính sách hạn chế phương tiện sẽ trở nên rõ rệt hơn.

Như vậy, tập đoàn phấn đấu sản lượng kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng bình quân khoảng 7%/năm.

Doanh thu giai đoạn 2026-2030 phấn đấu tăng trưởng bình quân không thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng sản lượng dự kiến đạt 7%/năm. Lợi nhuận giai đoạn này của Petrolimex phấn đấu tăng trưởng bình quân 6-7%/năm.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của công ty mẹ dự kiến phấn đấu đạt mức 6-7%/năm; chi trả cổ tức đạt bình quân 8-10%/năm.

Tại đại hội lần này, doanh nghiệp cũng sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ cổ tức tiền mặt 12%, tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu. Với mức chi trả này, tổng số tiền dự kiến dành cho cổ đông vào khoảng 1.525 tỷ đồng . Sang năm 2026, tỷ lệ cổ tức dự kiến được điều chỉnh xuống còn 10%.