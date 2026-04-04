Bộ Công Thương: Đã mua thêm 3,2 triệu m3 xăng dầu trong tháng 3

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra chiều nay (4/4).

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông từ ngày 28/2 đang tiếp tục leo thang căng thẳng, đến nay đã gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu cũng như nguồn cung năng lượng khí.

"Quy mô và mức độ ảnh hưởng đến nay đã vượt qua cơn sốc dầu mỏ những năm 1970 làm đảo lộn nền kinh tế thế giới khi đó", ông Tân thông tin.

Từ đầu tháng 3, Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương xây dựng 2 kịch bản điều hành xăng dầu gồm: Kịch bản dưới 4 tuần (trong tháng 3) và kịch bản dài hơn 4 tuần (có thể là kéo dài đến cuối tháng 4).

Về phương án điều hành cung cầu và giá xăng dầu, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết hiện Bộ vẫn đảm bảo thực hiện theo 5 nguyên tắc gồm: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng; đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn cung xăng dầu; cập nhật tình hình giá thị trường thế giới để điều hành giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thực tiễn; đánh giá tác động đến người dân và các ngành bị ảnh hưởng, đánh giá tác động đến các giải pháp thực hiện "mục tiêu kép"; và đảm bảo giá cả ổn định, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về tình hình nguồn cung xăng dầu trong nước tại buổi họp báo chiều 4/4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trên thực tế, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ ban hành 2 Nghị quyết số 36 và 55 liên quan việc điều hành xăng dầu. Bộ cũng phối hợp với Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tiếp tục thực hiện bình ổn giá mặt hàng này.

"Kết quả, nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 3, sản lượng khai thác đã tăng 10%. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 4 và tháng 5. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 4", Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin.

Đặc biệt, vị lãnh đạo cho biết trong tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã nhập khẩu khoảng 3,2 triệu m3 các sản phẩm xăng dầu, cùng với tồn kho trong nước hiện ở mức cao khoảng 2,6-2,8 triệu m3.

"Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước hiện đủ đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng đến hết tháng 4. Bộ đang nỗ lực điều hành và xây dựng kịch bản cho các tháng tiếp theo", ông Tân nhấn mạnh.

Về giải pháp, Bộ Công Thương cho biết đã và đang thực hiện đồng loạt nhiều nhóm giải pháp gồm: Tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất trong nước; đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và nguồn nhập khẩu; phát triển thêm các nguồn năng lượng tái tạo như xăng sinh học E5; nâng cao năng lực dự trữ và quản trị rủi ro gồm cả dự trữ quốc gia và dự trữ thương mại; tăng cường ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu, dự báo và điều hành thị trường.