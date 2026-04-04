Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bộ Công Thương: Đã mua thêm 3,2 triệu m3 xăng dầu trong tháng 3

  • Thứ bảy, 4/4/2026 17:17 (GMT+7)
Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết trong tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã nhập khẩu khoảng 3,2 triệu m3 xăng dầu, cùng với tồn kho trong nước ở mức cao 2,6-2,8 triệu m3.

Bộ Công Thương cho biết hiện nguồn cung xăng dầu trong nước đủ đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng đến hết tháng 4. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra chiều nay (4/4).

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông từ ngày 28/2 đang tiếp tục leo thang căng thẳng, đến nay đã gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu cũng như nguồn cung năng lượng khí.

"Quy mô và mức độ ảnh hưởng đến nay đã vượt qua cơn sốc dầu mỏ những năm 1970 làm đảo lộn nền kinh tế thế giới khi đó", ông Tân thông tin.

Từ đầu tháng 3, Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương xây dựng 2 kịch bản điều hành xăng dầu gồm: Kịch bản dưới 4 tuần (trong tháng 3) và kịch bản dài hơn 4 tuần (có thể là kéo dài đến cuối tháng 4).

Về phương án điều hành cung cầu và giá xăng dầu, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết hiện Bộ vẫn đảm bảo thực hiện theo 5 nguyên tắc gồm: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng; đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn cung xăng dầu; cập nhật tình hình giá thị trường thế giới để điều hành giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thực tiễn; đánh giá tác động đến người dân và các ngành bị ảnh hưởng, đánh giá tác động đến các giải pháp thực hiện "mục tiêu kép"; và đảm bảo giá cả ổn định, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về tình hình nguồn cung xăng dầu trong nước tại buổi họp báo chiều 4/4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trên thực tế, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ ban hành 2 Nghị quyết số 36 và 55 liên quan việc điều hành xăng dầu. Bộ cũng phối hợp với Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tiếp tục thực hiện bình ổn giá mặt hàng này.

"Kết quả, nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 3, sản lượng khai thác đã tăng 10%. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 4 và tháng 5. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến hết tháng 4", Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin.

Đặc biệt, vị lãnh đạo cho biết trong tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã nhập khẩu khoảng 3,2 triệu m3 các sản phẩm xăng dầu, cùng với tồn kho trong nước hiện ở mức cao khoảng 2,6-2,8 triệu m3.

"Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước hiện đủ đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng đến hết tháng 4. Bộ đang nỗ lực điều hành và xây dựng kịch bản cho các tháng tiếp theo", ông Tân nhấn mạnh.

Về giải pháp, Bộ Công Thương cho biết đã và đang thực hiện đồng loạt nhiều nhóm giải pháp gồm: Tiếp tục tăng cường năng lực sản xuất trong nước; đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và nguồn nhập khẩu; phát triển thêm các nguồn năng lượng tái tạo như xăng sinh học E5; nâng cao năng lực dự trữ và quản trị rủi ro gồm cả dự trữ quốc gia và dự trữ thương mại; tăng cường ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu, dự báo và điều hành thị trường.

Doanh nghiệp đầu mối có thể tạm ứng ngân sách để bình ổn giá xăng dầu

Nội dung chi sử dụng, trích lập, hoàn trả Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách sẽ thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch và theo phương án do Bộ Công Thương ban hành.

09:46 2/4/2026

Quyết định bổ sung 8.000 tỷ đồng tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Theo Quyết định số 483/QĐ-TTg, bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách năm 2026 cho Bộ Công Thương theo đề nghị của Bộ Tài chính, nhằm phục vụ công tác bình ổn giá xăng dầu trong nước.

15:26 28/3/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

An Viết

xăng dầu Bộ Công Thương Nhiên liệu sinh học bộ công thương nguyễn sinh nhật tân giá xăng điều hành

  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

    • Thành lập: 28/8/1945
    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

Đọc tiếp

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý