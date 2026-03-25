Đã chi 5.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu nửa tháng qua

Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động, cơ quan điều hành đã chi 5.000 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ trong thời gian ngắn để “hãm” đà tăng.

Quỳ bình ổn giá xăng dầu hiện còn hơn 600 tỷ đồng. Ảnh: Đình Hà - Trần Hiền.

Chiều 25/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 14h cùng ngày.

Theo đó, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm mạnh 3.890 đồng xuống còn 29.950 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 cũng được điều chỉnh giảm 2.040 đồng, về mức 28.070 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, giá diesel giảm 1.770 đồng/lít xuống 37.890 đồng/lít, dầu hỏa hạ 4.100 đồng còn 36.350 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm 2.360 đồng xuống 20.240 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, xăng khoáng, dầu hỏa và dầu mazut được chi 3.000 đồng mỗi lít, còn dầu diesel ở mức 4.000 đồng mỗi lít. Đây là một trong những công cụ chính được sử dụng nhằm giảm áp lực tăng giá trong nước khi thị trường thế giới còn nhiều biến động.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ CUỐI NĂM 2025

Nhãn 4/12/2025 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 7/3 11/3 11/3 12/3 14/3 19/3 24/3 25/3 Xăng RON 95 đồng/lít 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 27040 29120 25240 25570 25570 30690 33840 29950 Xăng E5 RON 92

19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440 25220 26570 22950 22500 22500 27170 30110 28070

Thực tế, trong 8 kỳ điều hành gần đây, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã liên tiếp “rút quỹ” để kìm đà tăng của giá xăng dầu. Điều này khiến quy mô Quỹ bình ổn sụt giảm rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn.

Nếu như trước ngày 10/3, số dư quỹ vẫn ở mức hơn 5.600 tỷ đồng sau 2 năm duy trì, thì đến kỳ điều hành gần nhất, con số này chỉ còn khoảng 613 tỷ đồng . Nói cách khác, chỉ trong vòng nửa tháng, khoảng 5.000 tỷ đồng đã được sử dụng để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Theo tính toán của Bộ Công Thương hồi đầu tháng, với tốc độ chi như hiện nay, dư địa của quỹ đang nhanh chóng thu hẹp và có thể cạn vào cuối tháng.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã bắt đầu tính đến các kịch bản ứng phó. Mới đây, Thủ tướng cho biết Việt Nam cần chủ động chuẩn bị phương án khi Quỹ bình ổn có nguy cơ thiếu hụt, nhất là khi khủng hoảng năng lượng toàn cầu diễn biến nhanh và kéo dài. Trên cơ sở này, người đứng đầu Chính phủ đã đồng ý về chủ trương sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 để tạm thời bổ sung cho quỹ.

Theo phương án dự kiến, sau khi thị trường năng lượng ổn định trở lại, cơ quan điều hành sẽ sử dụng nguồn của Quỹ bình ổn để hoàn trả ngân sách. Bộ Tài chính được giao phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, với thời gian áp dụng dự kiến đến hết ngày 15/4.