Chủ nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam sắp đổi tên

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến đổi tên thành Tổng công ty nhằm phù hợp với định hướng chiến lược, nâng tầm tổ chức và tái định vị vai trò, hình ảnh trong chuỗi giá trị ngành dầu khí.

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR) - chủ sở hữu vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất - vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, trong đó trọng tâm là kế hoạch đổi tên doanh nghiệp, định hướng phát triển dài hạn cùng các chỉ tiêu kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận trong năm tới.

Cụ thể, theo Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lọc hóa dầu Bình Sơn xác định mục tiêu phát triển tổng quát sẽ gồm có công tác xây dựng và phát triển thành Tổng công ty.

Doanh nghiệp này cho biết là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực lọc - hóa dầu, do đó việc đổi tên thành Tổng công ty nhằm phù hợp với định hướng chiến lược của doanh nghiệp, góp phần nâng tầm tổ chức và tái định vị vai trò, hình ảnh trong chuỗi giá trị ngành dầu khí.

Thực tiễn cho thấy nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trọng yếu khi mở rộng quy mô, vai trò điều phối hoặc khẳng định vị thế đầu ngành cũng đã thực hiện đổi tên để phản ánh đúng tầm vóc, trong đó bao gồm việc sử dụng cụm từ “Tổng công ty” trong tên gọi, nhằm tăng tính nhận diện và phù hợp với vai trò điều hành trong hệ sinh thái doanh nghiệp. Đồng thời, việc đổi tên cũng tạo thuận lợi trong hợp tác quốc tế và tiếp cận thị trường vốn.

Từ bối cảnh này, việc thay đổi tên gọi của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn thành CTCP - Tổng công ty Lọc dầu Việt Nam được xem là bước đi tất yếu, phản ánh đúng tầm nhìn chiến lược và mở đường cho các bước tái định vị thương hiệu ở cấp độ cao hơn trong giai đoạn tới.

Sau khi đổi tên, BSR vẫn tiếp tục sử dụng website là www.bsr.com.vn và mẫu thiết kế logo/nhãn hiệu BSR như hiện tại nhằm kế thừa hình ảnh, độ nhận diện thương hiệu đã được xây dựng và phát triển trong suốt hành trình hơn 15 năm qua.

Về kế hoạch kinh doanh 2026, chủ nhà máy lọc dầu Dung Quất đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất hơn 154.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.162 tỷ đồng , lần lượt tăng 25% và giảm 58% so với năm 2025. Công ty cũng đặt mục tiêu nộp ngân sách Nhà nước gần 12.600 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cho biết sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển nhà máy lọc dầu Dung Quất theo hướng nhà máy sản xuất các sản phẩm lọc hóa dầu có năng lực cạnh tranh cao, góp phần hiện thực hóa định hướng dẫn đầu các sản phẩm lọc hóa dầu và từng bước xây dựng doanh nghiệp trở thành Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực lọc hóa dầu, năng lượng mới và nhiên liệu bền vững trọng điểm của Việt Nam.

Năm nay, doanh nghiệp phấn đấu đạt công suất vận hành quy đổi trung bình trên 126,4% công suất thiết kế của nhà máy để nâng cao sản lượng và doanh thu góp phần bù thiếu hụt doanh thu do giảm giá dầu thô.

BSR cũng cho biết sẽ chủ động triển khai công tác mua nguyên liệu (dầu thô, nguyên liệu trung gian, cấu tử phối trộn…) với phụ phí dầu thô và chi phí liên quan đến dầu thô tối ưu đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu cho nhà máy vận hành ở công suất cao theo kế hoạch.

Về phương án phân phối lợi nhuận, BSR dự kiến chi 1.500 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 3%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 300 đồng. Sau khi trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng…, lợi nhuận sau thuế giữ lại của doanh nghiệp còn 2.924 tỷ đồng .

Lọc hóa dầu Bình Sơn tiền thân là Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, được thành lập vào năm 2008. Công ty được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) tổng vốn đầu tư 3 tỷ USD , đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Hiện nhà máy lọc dầu Dung Quất đóng vai trò cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Cổ phiếu BSR được niêm yết trên sàn HoSE từ tháng 1 năm ngoái. Trên thị trường, mã chứng khoán này đang giao dịch quanh mức 26.100 đồng/cổ phiếu, tương đương định giá doanh nghiệp vào khoảng 130.000 tỷ đồng .