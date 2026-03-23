Giá dầu, khí đốt lao dốc sau thông báo của ông Trump

Giá dầu thô đang lao dốc gần 8% sau khi Tổng thống Trump thông báo "hạ nhiệt" căng thẳng với Iran, dù rủi ro nguồn cung từ eo biển Hormuz vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn.

Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày. Ảnh: RS.

Theo CNBC, giá dầu thô thế giới vừa lao dốc mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc đối thoại “tích cực và hiệu quả”, qua đó dẫn đến quyết định tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng.

“Tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh tạm hoãn toàn bộ các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời gian 5 ngày”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ngay sau thông báo này, hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 8% xuống còn 90,1 USD /thùng, trong khi dầu thô chuẩn Brent của Anh cũng giảm tương ứng 8% và giao dịch quanh mức 103,91 USD /thùng.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đặt thời hạn 48 giờ để Iran mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ thời điểm tuyến vận chuyển chiến lược này sẽ được nối lại hoàn toàn.

Không chỉ giá dầu thô, giá khí tự nhiên cũng đang giảm gần 5% về dưới 3 USD /mmbtu.

Trong khi đó, Goldman Sachs vừa qua đã nâng mạnh dự báo giá dầu trong ngắn hạn. Ngân hàng này kỳ vọng giá dầu thô Brent sẽ đạt trung bình 110 USD /thùng trong tháng 3 và 4, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 98 USD /thùng, tương đương mức tăng khoảng 62% so với bình quân năm 2025. Dự báo đối với dầu thô WTI cũng được điều chỉnh lên 98 USD /thùng trong tháng 3 và đạt 105 USD /thùng trong tháng 4.

Các chuyên gia của Goldman Sachs cho rằng nếu lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz chỉ duy trì ở mức khoảng 5% so với bình thường đến ngày 10/4, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong giai đoạn này. Đồng thời, việc các chính phủ nhận thức rõ hơn về rủi ro gián đoạn nguồn cung và hạn chế về năng lực dự phòng trong nước có thể thúc đẩy xu hướng tích trữ dầu, qua đó đẩy giá kỳ hạn tăng cao hơn.

Trong kịch bản lưu lượng qua Hormuz duy trì ở mức 5% trong vòng 10 tuần, giá dầu Brent thậm chí có thể vượt đỉnh lịch sử thiết lập năm 2008. Khi đó, giá dầu từng chạm mốc khoảng 147 USD /thùng vào tháng 7/2008 trước khi lao dốc xuống gần 40 USD chỉ vài tháng sau do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Truyền thông nhà nước Iran ngày 22/3 cho biết nước này sẽ cho phép các tàu thuyền lưu thông an toàn qua khu vực, ngoại trừ những tàu có liên hệ với “các đối thủ của Iran”.

Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cảnh báo tình hình tại Trung Đông hiện “rất nghiêm trọng”, thậm chí vượt xa tổng tác động của 2 cú sốc dầu mỏ trong thập niên 1970 và cuộc khủng hoảng khí đốt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Trước đó, ngày 11/3, các quốc gia thành viên IEA đã thống nhất xả kho dự trữ chiến lược với quy mô kỷ lục 400 triệu thùng nhằm đối phó với gián đoạn nguồn cung do xung đột Iran gây ra. Người đứng đầu IEA cho biết cơ quan này đang tiếp tục trao đổi với các chính phủ tại châu Á và châu Âu về khả năng giải phóng thêm dầu dự trữ nếu cần thiết, đồng thời nhấn mạnh giải pháp quan trọng nhất vẫn là mở lại eo biển Hormuz.