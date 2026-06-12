Bitcoin bị 'ngó lơ'

Trước đây, các doanh nghiệp có thể bỏ ra 500 triệu USD để mua Bitcoin mỗi ngày. Tuy nhiên, con số này đang giảm dần.

Các doanh nghiệp DAT và quỹ ETF không còn "mặn mà" với Bitcoin. Ảnh minh họa: Reuters.

Dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian qua, nhưng việc các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình kho bạc tài sản số (DAT) cũng gần như đã ngừng mua Bitcoin, theo CoinDesk.

Các nhà phân tích của Glassnode cho biết khi Bitcoin giảm từ vùng giữa 70.000 USD xuống gần 60.000 USD , dòng vốn ròng đổ vào các công ty kho bạc đã giảm mạnh, với lượng mua hàng ngày chỉ còn bằng một phần nhỏ so với giai đoạn trước.

Xét trên tổng thể, các doanh nghiệp này vẫn là bên mua ròng. Tuy nhiên, tốc độ tích lũy suy giảm cho thấy họ đang trở nên thận trọng hơn, qua đó làm mất đi một lực cầu bổ sung quan trọng trong bối cảnh tâm lý thị trường vẫn còn yếu.

Dòng vốn ròng đổ vào các công ty kho bạc đã giảm mạnh. Biểu đồ: Glassnode.

Biểu đồ trên của Glassnode cho thấy các cột màu xanh và đỏ thể hiện giá trị USD của lượng Bitcoin mua ròng hàng ngày bởi các doanh nghiệp tài sản số kể từ tháng 6/2025, được quy đổi bằng đường trung bình động 7 ngày (MA7).

Dữ liệu cho thấy nhu cầu từ nhóm doanh nghiệp DAT gần như đã "bốc hơi" trong tháng 6. Điều này trái ngược hoàn toàn với giai đoạn tháng 4 và tháng 5, khi lượng mua ròng của nhóm này nhiều lần vượt 500 triệu USD mỗi ngày.

Diễn biến trên phần nào lý giải vì sao giá Bitcoin nhanh chóng lao dốc từ khoảng 74.000 USD xuống dưới 60.000 USD trong tuần trước. Một số nhà phân tích cho rằng đợt bán tháo vừa qua chủ yếu bị kích hoạt sau khi Strategy, doanh nghiệp niêm yết nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiết lộ đã bán 32 BTC trong tuần cuối cùng của tháng 5.

Tuy nhiên, công ty này đã quay trở lại thị trường trong đợt điều chỉnh tuần trước, đồng thời mua vào lượng Bitcoin trị giá khoảng 100 triệu USD . Dù vậy, giao dịch này vẫn không đủ để ngăn giá Bitcoin giảm xuống dưới mốc 60.000 USD .

Trong khi đó, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ vẫn là lực cản đáng kể đối với thị trường khi dòng vốn tiếp tục bị rút ra. Theo dữ liệu từ SoSoValue, riêng ngày 10/6, 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận tổng giá trị rút vốn 213,85 triệu USD .

Tổng lượng vốn rút khỏi các quỹ này kể từ tuần thứ 2 của tháng 5 đã vượt 5,72 tỷ USD và làm giảm đáng kể khả năng xuất hiện một đợt phục hồi bền vững của Bitcoin trong ngắn hạn.

Đáng chú ý, tâm lý né tránh rủi ro đã gây áp lực lên thị trường tiền mã hóa suốt cả tuần qua đang dần đảo chiều khi Bitcoin đã quay trở lại sắc xanh, do tình hình căng thẳng trong cuộc xung đột với Iran bất ngờ hạ nhiệt.

Dữ liệu của CoinGecko cho thấy Bitcoin được giao dịch ở mức 63.550 USD trong ngày 12/6, tăng 1,6% trong ngày và tăng 1,4% so với một tuần trước đó. Chỉ vài ngày trước, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã giảm xuống dưới 60.000 USD , mức thấp nhất kể từ năm 2024, nhưng sau đó đã phục hồi và quay trở lại vùng tăng giá trong tuần.

Chất xúc tác quan trọng đến từ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ đang tiến rất gần tới một thỏa thuận với Iran và ông đã "chấm dứt cuộc chiến với Iran trong ngày hôm nay". Hiện, thị trường xem đây là tín hiệu cho thấy cuộc xung đột đã làm rung lắc các thị trường tài chính trong hơn 100 ngày qua có thể sắp kết thúc.