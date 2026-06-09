'Cá voi' bắt đáy Bitcoin

Sau thông báo bán 32 Bitcoin, Strategy đã nhanh chóng gom thêm 1.550 Bitcoin vào đúng thời điểm giá đồng tiền số giảm mạnh.

Chủ tịch Điều hành Michael Saylor cho biết Strategy vừa mua thêm 1.550 Bitcoin. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo hôm 8/6 (giờ địa phương) của Chủ tịch Michael Saylor, Strategy đã mua thêm 1.550 Bitcoin với tổng giá trị khoảng 101 triệu USD , qua đó nâng tổng lượng Bitcoin nắm giữ lên 845.256 Bitcoin, tương đương giá vốn trung bình 75.680 USD /Bitcoin.

Thương vụ này diễn ra sau khi giá Bitcoin giảm khoảng 15% trong tuần trước, thậm chí có thời điểm xuống dưới mốc 60.000 USD trước khi phục hồi lên trên 62.000 USD . Đà giảm của đồng tiền số lớn nhất thế giới diễn ra sau khi Michael Saylor bán 32 Bitcoin vào ngày 1/6, theo CoinDesk. Đây là lần mua Bitcoin đầu tiên của Strategy kể từ đợt bán trên, qua đó giúp công ty vừa gia tăng lượng Bitcoin dự trữ, vừa củng cố thanh khoản trên bảng cân đối kế toán.

Strategy cho biết họ đã tăng dự trữ USD thêm 100 triệu USD , nâng tổng lượng tiền mặt nắm giữ lên 1 tỷ USD . Để tài trợ cho cả việc mua Bitcoin và tăng dự trữ tiền mặt, công ty đã phát hành thêm 181 triệu USD cổ phiếu phổ thông trong giai đoạn vừa qua.

Đợt mua mới nhất được thực hiện với giá trung bình 65.332 USD /Bitcoin, thấp hơn đáng kể so với giá mua bình quân chung của Strategy ở mức 75.680 USD /Bitcoin. Như vậy sau thương vụ mới nhất, Strategy hiện sở hữu tổng cộng 845.256 Bitcoin, được mua với tổng chi phí gần 64 tỷ USD và giúp Strategy củng cố vị thế là doanh nghiệp niêm yết nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới.

Các nhà phân tích của JPMorgan Chase cho rằng việc bán 32 Bitcoin chủ yếu mang tính biểu tượng và hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, họ nhận định động thái này vẫn khiến thị trường lo ngại.

JPMorgan lưu ý rằng sau khi Strategy đồng ý mua lại trước hạn lượng trái phiếu chuyển đổi không lãi suất (đáo hạn năm 2029) có mệnh giá 1,5 tỷ USD , lượng tiền mặt dự trữ của công ty chỉ đủ chi trả khoảng 6,3 tháng cổ tức cho các cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành. Điều này làm dấy lên câu hỏi về "vùng đệm tài chính" của công ty.

Trong thời gian gần đây, cổ phiếu ưu đãi STRC là công cụ huy động vốn chính để Strategy mua thêm Bitcoin. Tuy nhiên, từ giữa tháng 5 đến nay, STRC không còn giao dịch quanh mệnh giá 100 USD , khiến công cụ này gần như mất tác dụng trong việc huy động vốn. Vì vậy, thương vụ mua Bitcoin lần này phải dựa vào việc phát hành thêm cổ phiếu phổ thông MSTR.

Tính đến ngày 7/6, Strategy vẫn còn dư địa huy động vốn rất lớn để tiếp tục mở rộng danh mục Bitcoin. Công ty hiện còn khoảng 25,96 tỷ USD hạn mức phát hành cổ phiếu MSTR chưa sử dụng, đồng thời được phê duyệt thêm 21 tỷ USD cổ phiếu MSTR mới, 21 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi STRC và 2,1 tỷ USD từ các chương trình huy động vốn khác. Điều này cho thấy công ty vẫn còn nguồn lực rất lớn để tiếp tục chiến lược tích lũy Bitcoin.