Giá Bitcoin vượt 80.000 USD

Bitcoin lần đầu vượt 80.000 USD kể từ cuối tháng 1, khi dòng tiền quay lại các tài sản rủi ro nhờ kỳ vọng chính sách tích cực tại Mỹ và lực mua mạnh từ giới đầu tư tổ chức.

Giá Bitcoin đang ở mức cao nhất 3 tháng qua. Ảnh: CryptoSlate.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin đã vượt mốc 80.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 1 trong bối cảnh tâm lý lạc quan quay trở lại với các tài sản rủi ro, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm và hợp đồng tương lai nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới hiện sát ngưỡng 81.000 USD , mức cao nhất kể từ ngày 31/1. Các đồng tiền số vốn hóa nhỏ hơn như Ethereum và Solana cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.

Bitcoin đã tăng khoảng 20% kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát, cho thấy tài sản số phần lớn vẫn đứng vững trước những biến động địa chính trị cũng như cú sốc tăng giá dầu đi kèm.

Tâm lý tích cực trên thị trường còn được củng cố bởi kỳ vọng Mỹ có thể đạt được thỏa thuận liên quan đến một điều khoản lợi suất quan trọng đối với stablecoin, qua đó mở đường cho gói luật tiền mã hóa quy mô lớn được thúc đẩy tại Thượng viện.

Sean McNulty, Giám đốc giao dịch phái sinh khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại FalconX, cho biết hoạt động của giới tổ chức trên thị trường phái sinh cho thấy “niềm tin rất lớn vào khả năng Bitcoin tiến lên vùng 85.000 USD trước giữa tháng”.

Đà tăng của thị trường tiền số diễn ra song song với xu hướng đi lên của chứng khoán châu Á khi chỉ số cổ phiếu khu vực của MSCI tiến sát mức đỉnh lịch sử được thiết lập hồi tháng 2, thời điểm ngay trước khi xung đột Mỹ - Israel và Iran bùng phát. Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của nhiều công ty công nghệ lớn đã góp phần thúc đẩy tâm lý hưng phấn của giới đầu tư.

Tuy vậy, thị trường vẫn đang theo dõi sát các tín hiệu trái chiều liên quan đến Iran. Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu hỗ trợ dẫn đường cho các tàu không liên quan đến xung đột đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran cảnh báo Tehran sẽ coi bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ tại khu vực này là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.

Bitcoin từng lập đỉnh lịch sử trên 126.000 USD vào tháng 10 năm ngoái trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh kéo dài nhiều tháng, có thời điểm rơi về quanh 60.000 USD hồi tháng 2.

Kể từ đó, đồng tiền số này đã từng bước phục hồi, một phần nhờ nhu cầu ngày càng gia tăng từ các tổ chức. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng vào tới 630 triệu USD chỉ trong phiên giao dịch ngày 1/5.

Richard Galvin, Chủ tịch điều hành của công ty đầu tư tiền số DACM, nhận định ngưỡng 80.000 USD từ lâu đã là rào cản tâm lý rất lớn đối với thị trường tài sản số.

Trong khi đó, Caroline Mauron, đồng sáng lập Orbit Markets, cho rằng nếu Bitcoin có thể bứt phá dứt khoát qua mốc này, thị trường sẽ có thêm động lực tích cực để nối dài đà tăng trong thời gian tới.