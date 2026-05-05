Bitcoin đang vượt trội hơn vàng

Giá Bitcoin đã tăng 13% trong tháng 4 và bỏ xa vàng về hiệu suất. Nhưng, các dữ liệu cho thấy đà đi lên của đồng tiền số lớn nhất thế giới đang phụ thuộc nhiều vào dòng vốn đầu cơ.

Bitcoin ghi nhận hiệu suất sinh lời 13% trong khi vàng âm 2% trong tháng 4. Ảnh: ETF Stream.

Trong tháng 4, diễn biến của 2 tài sản trú ẩn và đầu cơ hàng đầu thế giới cho thấy sự trái ngược rõ nét. Nếu giá vàng giao ngay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh tháng thứ 2 liên tiếp thì Bitcoin lại bất ngờ ghi nhận nhịp tăng mạnh, qua đó nới rộng đáng kể khoảng cách hiệu suất.

Bitcoin tăng, vàng giảm

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Bitcoin khởi đầu tháng 4 ở vùng khoảng 68.500 USD và liên tục đi lên trong những tuần cuối tháng, có thời điểm áp sát mốc 78.000 USD /BTC. Tính chung cả tháng, đồng tiền số lớn nhất thế giới tăng 13%, đánh dấu tháng tăng thứ 2 liên tiếp và cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2025. Trước đó, giá Bitcoin chỉ tăng gần 2% trong tháng 3, qua đó chấm dứt chuỗi 5 tháng giảm liên tiếp.

Diễn biến này trái ngược với thị trường vàng. Giá vàng thế giới giao ngay dù hồi phục gần 2% trong phiên giao dịch cuối tháng 4 lên 4.618,67 USD /ounce, song vẫn khép lại tháng trong trạng thái giảm gần 2%.

Giá Bitcoin leo dốc trong khi giá vàng giảm nhẹ. Ảnh: CoinMarketCap.

Theo Reuters, áp lực đè nặng lên vàng chủ yếu đến từ kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn trong bối cảnh lạm phát toàn cầu chưa hạ nhiệt và tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước các tín hiệu chính sách tiền tệ.

Xét tương quan lợi suất, Bitcoin đã vượt vàng khoảng 13-15 điểm % chỉ trong riêng tháng 4. Khoảng cách này phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong khẩu vị rủi ro của dòng tiền toàn cầu khi nhà đầu tư tạm thời ưu tiên các tài sản tăng trưởng cao thay vì lựa chọn phòng thủ truyền thống như kim loại quý.

Đà tăng của Bitcoin có bền vững?

Tuy nhiên, đằng sau mức tăng ấn tượng của Bitcoin, một số dữ liệu thị trường cho thấy đà đi lên này có thể chưa thực sự bền vững.

Theo CNBC, các đánh giá từ công ty nghiên cứu CryptoQuant cho thấy động lực chính đứng sau nhịp tăng của Bitcoin trong tháng qua chủ yếu đến từ thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu (perpetual futures) - kênh giao dịch đòn bẩy lớn nhất của thị trường tiền số hiện nay. Chỉ số “nhu cầu biểu kiến” - thước đo theo dõi mức thay đổi lượng mua Bitcoin ròng trong 30 ngày - vẫn duy trì ở vùng âm xuyên suốt tháng 4 bất chấp nhu cầu trên thị trường phái sinh gia tăng mạnh.

Julio Moreno, Trưởng bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant, cho rằng đây là tín hiệu đáng chú ý bởi sự phân kỳ giữa nhu cầu hợp đồng tương lai và nhu cầu giao ngay thường phản ánh một cấu trúc tăng giá thiếu nền tảng.

Theo chuyên gia này, việc dòng tiền đổ vào các vị thế đòn bẩy trong khi lực mua giao ngay không cải thiện cho thấy giá Bitcoin hiện chủ yếu được nâng đỡ bởi yếu tố đầu cơ tài chính thay vì nhu cầu tích lũy thực chất từ thị trường cơ sở. Xét về lịch sử, những giai đoạn như vậy thường khó duy trì lâu dài và dễ kết thúc bằng các nhịp điều chỉnh khi các vị thế trên thị trường tương lai bị tháo gỡ.

Nhu cầu hợp đồng tương lai gia tăng trong khi nhu cầu giao ngay co hẹp cho thấy đà tăng giá đang được thúc đẩy bởi đòn bẩy tài chính thay vì dòng tiền mua tích lũy mới Julio Moreno, Trưởng bộ phận nghiên cứu của CryptoQuant

Dữ liệu này đồng thời phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường tiền số. Nếu như giao dịch giao ngay từng là nền tảng cốt lõi của các sàn tiền số đời đầu, thì hiện nay hợp đồng tương lai vĩnh cửu đã trở thành kênh giao dịch chủ đạo cả về thanh khoản, khối lượng lẫn khả năng định hình giá.

Trong năm 2026, nhu cầu đối với tiền số được đánh giá là thiếu đồng đều và mang tính phản ứng nhiều hơn là tích lũy dài hạn. Biến động giá phần lớn gắn chặt với diễn biến của thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất tại Mỹ và các cú sốc địa chính trị định kỳ thay vì được thúc đẩy bởi lực mua giao ngay ổn định.

CryptoQuant lưu ý rằng mô hình phân kỳ tương tự từng xuất hiện trong giai đoạn đầu thị trường giá xuống năm 2022, trước khi Bitcoin bước vào chu kỳ lao dốc kéo dài. Dù bối cảnh hiện tại đã khác biệt đáng kể - thị trường đã có sự tham gia sâu hơn của các tổ chức tài chính lớn, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay và làn sóng doanh nghiệp tích lũy Bitcoin như tài sản dự trữ - rủi ro điều chỉnh vẫn chưa thể xem nhẹ.

Ở chiều tích cực, dòng vốn tổ chức vẫn cho thấy tín hiệu hỗ trợ nhất định. Trong tháng 4, các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận dòng vốn ròng khoảng 1,9 tỷ USD , nâng tổng giá trị tài sản ròng lên hơn 100,5 tỷ USD . Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin như tài sản dự trữ cũng gia tăng sở hữu thêm khoảng 58.000 BTC, tương đương khoảng 4,4 tỷ USD tính theo giá cuối tháng.

Sau khi chạm đỉnh quanh vùng 79.500 USD vào cuối tháng 4, Bitcoin chủ yếu dao động tích lũy với xu hướng hình thành các đáy thấp dần. Tuy nhiên, bước sang phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5, đồng tiền số này đã bật tăng hơn 2%, qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách với vùng đỉnh gần nhất.

Diễn biến này cho thấy dù đang vượt trội hoàn toàn so với vàng về hiệu suất ngắn hạn, Bitcoin vẫn đứng trước bài toán quen thuộc rằng đà tăng hiện tại có đủ nền tảng để duy trì, hay chỉ là một nhịp hưng phấn ngắn hạn được chống đỡ bởi đòn bẩy tài chính.