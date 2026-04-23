Ông Nguyễn Duy Hưng: Tôi chưa nhìn thấy cơ hội ở sàn tiền số

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cho biết chưa hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép làm sàn giao dịch tài sản mã hóa, vì chưa nhìn thấy cơ hội rõ ràng.

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng tại phiên họp ĐHĐCĐ chiều 23/4. Ảnh: SSI.

Trả lời cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên chiều 23/4, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng cho biết công ty luôn nghĩ đến việc đi đầu khi có cơ hội cho nhà đầu tư và cổ đông. Tuy nhiên, việc có giấy phép và triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa hôm nay và cách đây một năm rất khác nhau.

Ông Hưng phân tích theo quy định hiện tại, kinh doanh tài sản mã hóa giống như chứng khoán, phải lưu ký, giao dịch tập trung, có sự kiểm soát.

"Khi làm việc cụ thể, chúng tôi chưa nhìn thấy làm thế nào hình thành được quy trình hoạt động vừa hiệu quả cho doanh nghiệp, vừa an toàn cho nhà đầu tư, cũng như đáp ứng yêu cầu của pháp luật", ông Nguyễn Duy Hưng chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh "chưa nhìn thấy cơ hội ở đâu".

Đây là lý do SSI chưa hoàn thiện hồ sơ để đi vào vòng tiếp theo. Dù vậy, ông khẳng định điều đó không có nghĩa SSI dừng quan tâm đến lĩnh vực này. "Chắc chắn khi thị trường đi vào hoạt động hiệu quả, chúng tôi sẽ tham gia, không để tụt hậu với công ty khác", ông Hưng nhấn mạnh.

Nhìn nhận về bối cảnh thị trường hiện nay, ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, nhưng trong nước đang hồ hởi với quyết tâm tăng trưởng mạnh mẽ. Ông đánh giá việc đất nước cần 39 triệu tỷ đồng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số mang đến rất nhiều cơ hội xen lẫn thách thức cho SSI.

Trong lúc này, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang hướng đến nâng hạng và nhắm tới những mục tiêu cao hơn nữa.

Theo sự phát triển của thị trường, ông Hưng cho biết văn hóa đầu tư cũng đã bắt đầu thay đổi. Nhà đầu tư chứng khoán đã ở tầm cao hơn, không chỉ "lướt sóng" mà thực sự tìm đến những sản phẩm chuyên nghiệp như quỹ đầu tư với tư tưởng tích sản. Ông nhấn mạnh đây cũng là điều mà các công ty chứng khoán như SSI mong muốn, nhằm xây dựng thị trường phát triển bền vững.

Năm 2025, SSI ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 13.112 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.107 tỷ đồng , tăng lần lượt 52% và 43% so với năm 2024, cao nhất lịch sử 25 năm hoạt động. Thị phần môi giới trên HoSE đạt mức cao nhất 5 năm, chuỗi 5 quý tăng liên tiếp. ROE đạt 13,3%.

Đà tăng trưởng tiếp tục sang quý I/2026, khi doanh thu công ty mẹ tăng 46%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 1.600 tỷ đồng - dẫn đầu toàn ngành chứng khoán.

Trên nền kết quả đó, SSI đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng (+19%) và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.838 tỷ đồng (+15%).

SSI cũng đưa ra 3 phương án tăng vốn để phục vụ mở rộng kinh doanh. Trong đó, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng từ vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới), tương đương khoảng 500,6 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/đơn vị. Tổng vốn dự kiến thu về khoảng 5.006 tỷ đồng , dùng để bổ sung năng lực cho vay ký quỹ.

SSI đồng thời sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026, với số lượng tối đa 10 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/đơn vị, hạn chế chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% sau 3 năm.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục thực hiện phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua.

Khi hoàn tất, vốn điều lệ SSI sẽ đạt 30.000 tỷ đồng , tiếp tục giữ vững vị thế công ty chứng khoán có vốn điều lệ cao nhất toàn ngành Việt Nam.