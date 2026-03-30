Chính thức áp thuế 0,1% với giao dịch tài sản mã hóa

Theo quy định mới tại Thông tư 32 vừa được Bộ Tài chính ban hành, nhà đầu tư cá nhân giao dịch tài sản mã hóa sẽ phải nộp thuế 0,1% trên từng lần chuyển nhượng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 32 hướng dẫn chi tiết chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo đó, về chính sách thuế thu nhập cá nhân, nhà đầu tư cá nhân (không phân biệt cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ, phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng tài sản mã hóa thực hiện như quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân về thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng chứng khoán và pháp luật về tài sản mã hóa.

Theo quy định, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, các hoạt động khác có liên quan nhưng không phải chuyển nhượng trực tiếp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, các tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa sẽ chịu mức thuế suất 20%. Thu nhập chịu thuế trong kỳ được xác định bằng giá bán trừ đi giá mua và các chi phí liên quan đến chuyển nhượng có hóa đơn, chứng từ. Mức thuế suất này cũng áp dụng đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phát sinh thu nhập từ hoạt động dịch vụ.

Nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Thông tư số 32/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3 và được thực hiện theo thời gian thực hiện thí điểm quy định tại Nghị quyết số 05/2025.