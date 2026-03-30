Gần 400 cổ phiếu giảm đầu tuần, VN-Index mất hơn 30 điểm

VN-Index vừa “bốc hơi” hơn 30 điểm ngay đầu tuần khi áp lực bán áp đảo trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và bất động sản, kéo thị trường chìm sâu trong sắc đỏ.

Sắc đỏ bao phủ bảng điện tử khi có gần 400 cổ phiếu giảm. Ảnh: Việt Linh.

Bất chấp nhịp hồi phục tương đối tích cực trong tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên đầu tuần này với trạng thái hoàn toàn trái ngược khi áp lực bán gia tăng đột ngột và nhanh chóng chiếm thế áp đảo. Ngay từ những phút mở cửa, VN-Index đã bị kéo giảm mạnh hơn 30 điểm so với tham chiếu.

Diễn biến tiêu cực không chỉ dừng ở yếu tố điểm số mà còn lan rộng sang các nhóm ngành. Lực bán xuất hiện đồng loạt, tập trung mạnh nhất tại nhóm tài chính - ngân hàng và bất động sản, vốn là 2 trụ cột dẫn dắt thị trường trong các nhịp tăng trước đó. Việc dòng tiền rút ra khỏi các nhóm cổ phiếu này khiến thị trường gần như không có cơ hội hồi phục trong suốt phiên sáng, bất chấp một vài nỗ lực nâng đỡ mang tính cục bộ.

Thanh khoản thị trường ghi nhận sự gia tăng đột biến, phản ánh rõ nét hoạt động thoát hàng diễn ra quyết liệt. Chỉ trong 1 giờ giao dịch đầu tiên, giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn đã đạt khoảng 6.000 tỷ đồng , tăng hơn 30% so với cùng thời điểm của phiên liền trước.

Tính đến 10h, VN-Index giảm 32,45 điểm (-1,9%) xuống còn 1.640 điểm; HNX-Index mất 2,95 điểm (-1,2%) lùi về 249,41 điểm; trong khi UPCoM-Index gần như đi ngang, giữ tham chiếu tại 124,32 điểm.

Thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 395 mã giảm (trong đó có 6 mã giảm sàn), áp đảo hoàn toàn so với 194 mã tăng (14 mã tăng trần) và 977 mã đứng giá.

Áp lực giảm điểm càng trở nên rõ nét khi rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận trạng thái “đỏ lửa” trên toàn bộ 30 mã thành phần. Chỉ số VN30 theo đó giảm gần 42 điểm, lùi về 1.779 điểm, trở thành lực kéo chính khiến VN-Index lao dốc sâu. Diễn biến này cho thấy dòng tiền lớn đang rút khỏi nhóm bluechips, thay vì đóng vai trò nâng đỡ thị trường.

VN-Index đảo chiều giảm trở lại. Ảnh: TradingView.

Xét theo từng cổ phiếu, đà giảm của VN-Index chủ yếu đến từ các mã trụ cột. Nhóm bất động sản ghi nhận mức giảm đáng kể với VIC (-3,3%), VHM (-2,1%). Trong khi đó, nhóm tài chính đồng loạt suy yếu với VCB (-1,4%), TCX (-5,8%), BID (-2,1%), VPB (-2,8%), CTG (-2,4%), TCB (-2,5%). Một số mã vốn hóa lớn khác như FPT (-2,9%), MCH (-3%) cũng góp phần gia tăng áp lực lên chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng mang tính cục bộ tại các nhóm ngành phòng thủ hoặc hưởng lợi từ yếu tố riêng. Nhóm điện, dầu khí và hóa chất duy trì sắc xanh với BSR (+4,2%), REE (+1,3%), PVD (+1,1%), DCM (+1,2%), DPM (+0,8%), PHR (+1,5%). Tuy nhiên, quy mô vốn hóa và mức độ lan tỏa của các nhóm này không đủ lớn để tạo ra lực đỡ đáng kể cho thị trường trong bối cảnh áp lực bán lan rộng.

Giao dịch của khối ngoại cũng không mang lại nhiều hỗ trợ khi nhóm nhà đầu tư này duy trì trạng thái thận trọng và thu hẹp đáng kể hoạt động giải ngân. Tính đến giữa phiên sáng, khối ngoại ghi nhận bán ròng gần 800 tỷ đồng , tập trung tại các mã vốn hóa lớn như FPT (- 96 tỷ đồng ), HPG (- 61 tỷ đồng ), SSI (- 44 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại chỉ giải ngân nhẹ vào một số cổ phiếu ngành điện như REE (+ 12 tỷ đồng ) và GEE (+ 7 tỷ đồng ).