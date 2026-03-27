Cổ phiếu bất động sản 'nổi sóng'

Dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu bất động sản, kéo loạt mã tăng trần và trở thành lực đẩy chính giúp VN-Index bật tăng hơn 28 điểm trong phiên 27/3.

Nhóm cổ phiếu bất động sản thu hút dòng tiền và hỗ trợ VN-Index tăng điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch 27/3 trong trạng thái hồi phục rõ nét, phần nào giải tỏa áp lực điều chỉnh từ phiên giảm điểm trước đó. Dù vậy, nhịp tăng này không đến một cách dễ dàng khi VN-Index mở cửa với tâm lý thận trọng, dao động quanh mốc tham chiếu trong biên độ hẹp suốt buổi sáng.

Bước sang phiên chiều, cục diện thị trường thay đổi đáng kể. Trạng thái phân hóa thu hẹp nhanh chóng, nhường chỗ cho sự đồng thuận lan rộng trên nhiều nhóm ngành. Dòng tiền nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, đã giúp VN-Index thoát khỏi thế giằng co và bứt tốc rõ rệt về cuối phiên.

Thanh khoản thị trường cũng ghi nhận sự cải thiện dù chưa thực sự bùng nổ. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 26.000 tỷ đồng , tăng gần 10% so với phiên liền trước. Mức tăng này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thăm dò nhưng vẫn giữ sự chọn lọc nhất định thay vì lan tỏa mạnh trên diện rộng.

Kết phiên, VN-Index tăng 28,17 điểm (+1,7%) lên 1.672,8 điểm; HNX-Index tăng 4,15 điểm (+1,7%) lên 252,36 điểm; còn UPCoM-Index tăng 0,73 điểm (+0,6%) lên 124,32 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng hẳn về phía tích cực với 596 mã tăng (gồm 51 mã tăng trần), 711 mã giữ tham chiếu và 259 mã giảm (gồm 28 mã giảm sàn).

VN-Index tiếp tục đà hồi phục. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 hôm nay tiếp tục đóng vai trò “đầu kéo” của thị trường khi ghi nhận tới 27 mã tăng giá, chỉ 2 mã giảm và duy nhất LPB giữ tham chiếu. Nhờ đó, chỉ số đại diện nhóm cổ phiếu này tăng hơn 30 điểm lên mức 1.821 điểm.

Xét về đóng góp điểm số, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đã trở thành động lực chính nâng đỡ thị trường. Các mã như VIC (+2%), GVR (tăng trần), CTG (+3%), VHM (+1,9%), VCB (+1,6%), BID (+2,4%), HPG (+2,3%), GAS (+2,2%), HDB (+3,1%) và MWG (+3,2%) đồng loạt bứt phá, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực lên chỉ số chung. Việc nhóm cổ phiếu lớn đồng thuận tăng giá là yếu tố then chốt giúp VN-Index duy trì đà hồi phục bền vững hơn.

Đáng chú ý, thị trường còn chứng kiến dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu bất động sản, ngoài nhóm Vingroup ra còn có các mã PDR, DIG, HDC, KBC, SCR... đều tăng kịch biên độ.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện rải rác nhưng không đủ lớn để đảo chiều xu hướng chung. Một số cổ phiếu như MCH (-1,2%), STB (-1,2%), PGV (-1,2%), HVN (-0,5%), TMS (-4,4%), STG (giảm sàn), TDM (-4%), VCK (-0,4%), DPM (-1%) và DGC (-1%) ghi nhận diễn biến kém tích cực. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các mã này là tương đối hạn chế khi không nằm trong nhóm dẫn dắt chính.

Về giao dịch của khối ngoại, xu hướng bán ròng vẫn chưa chấm dứt nhưng áp lực đã giảm đáng kể. Giá trị bán ròng toàn thị trường của nhóm nhà đầu tư này đã thu hẹp còn khoảng 90 tỷ đồng , cho thấy cường độ rút vốn đã hạ nhiệt.

Trong đó, STB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 270 tỷ, theo sau là DGC (-110 tỷ) và FPT (-84 tỷ).

Ở chiều mua ròng, HPG dẫn đầu với giá trị khoảng 125 tỷ đồng , bên cạnh DCM (+96 tỷ) và VIX (+77 tỷ).