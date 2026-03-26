Công ty khoáng sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang muốn chuyển lên HoSE

  • Thứ năm, 26/3/2026 16:41 (GMT+7)
Masan High-Tech Materials lên kế hoạch rời UPCoM, hướng đến niêm yết trên HoSE trong bối cảnh đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục.

Nhà máy khai thác chế biến khoáng sản tại mỏ đa kim Núi Pháo. Ảnh: MSR.

CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, dự kiến tổ chức ngày 16/4 tại Khách sạn Melia Hanoi (Hà Nội).

Theo tờ trình, doanh nghiệp xây dựng 2 kịch bản kinh doanh cho năm 2026. Ở phương án thận trọng, doanh thu dự kiến đạt 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.700 tỷ đồng. Với kịch bản tích cực hơn, doanh thu có thể lên tới 20.300 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận sau thuế đạt 2.500 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành, cả 2 phương án đều vượt xa kết quả năm trước và thiết lập mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Năm vừa rồi, Masan High-Tech Materials ghi nhận doanh thu 7.443 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng, chấm dứt 2 năm thua lỗ liên tiếp.

Động lực đến từ việc nâng cao hiệu quả vận hành, siết chặt kỷ luật tài chính, đồng thời cải thiện mức hiện thực hóa doanh thu thuần ở các sản phẩm chủ lực. Do con số lợi nhuận vẫn khiêm tốn, HĐQT đề xuất phương án không chia cổ tức năm 2025. Tính đến cuối năm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 380 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HĐQT dự kiến trình kế hoạch hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Doanh nghiệp sẽ bắt đầu bằng việc lựa chọn đơn vị tư vấn, rà soát và điều chỉnh các điều kiện cần thiết cho niêm yết, bao gồm xác định mức giá chào sàn dự kiến và thời điểm thực hiện chuyển sàn.

Song song với kế hoạch chuyển sàn, công ty cũng dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với khối lượng tối đa 11 triệu cổ phiếu, tương đương 1% số lượng cổ phần đang lưu hành. Giá phát hành dự kiến là 15.000 đồng/đơn vị, thời gian thực hiện trong năm 2026 hoặc kéo dài đến tháng 4/2027.

Ngoài ra, đại hội tới đây cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2031. Thời hạn nhận hồ sơ ứng viên được ấn định chậm nhất vào 10h ngày 6/4.

Minh Khánh

    Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group). Theo định giá của Forbes ngày 5/3/2019, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

