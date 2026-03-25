Gần 500 cổ phiếu tăng điểm sáng nay

VN-Index bật tăng hơn 30 điểm trong phiên sáng 25/3, nối dài đà phục hồi với lực kéo lan tỏa trên diện rộng dù thanh khoản vẫn ở trạng thái thận trọng.

Nối tiếp đà hồi phục tích cực từ phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào ngày giao dịch 25/3 với tâm lý cởi mở. Ngay từ những phút mở cửa, VN-Index đã nhanh chóng bật tăng hơn 20 điểm, sau đó tiếp tục nới rộng biên độ khi lực cầu duy trì ổn định.

Diễn biến tích cực không chỉ tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu dẫn dắt mà bắt đầu lan tỏa trên diện rộng. Hầu hết nhóm ngành đều chuyển sang sắc xanh, bao gồm cả những nhóm chịu áp lực bán tháo thời gian qua như điện hay dầu khí.

Dù vậy, thanh khoản vẫn là điểm cần lưu ý. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn không có nhiều cải thiện so với phiên trước đó, phản ánh tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng sau giai đoạn biến động mạnh. Tính đến sát giờ nghỉ trưa, tổng giá trị khớp lệnh chỉ quanh ngưỡng 11.000 tỷ đồng .

Tính đến 11h, VN-Index tăng 32,46 điểm (+2%) lên 1.647,27 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng tăng 4,38 điểm (+1,8%) lên 248,19 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 1,16 điểm (+1%) lên 123,89 điểm.

Thị trường sáng nay nghiêng mạnh về bên mua với 487 mã tăng (trong đó có 20 mã tăng trần), áp đảo so với 162 mã giảm (10 mã giảm sàn), còn lại 916 mã đứng giá. Diễn biến này củng cố thêm cho bức tranh phục hồi mang tính lan tỏa, thay vì chỉ dựa vào một vài trụ cột riêng lẻ.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng vai trò động lực chính khi ghi nhận tới 25 mã tăng và chỉ 5 mã giảm. Nhờ đó, chỉ số đại diện rổ này tăng hơn 32 điểm, chính thức lấy lại mốc 1.800 điểm sau nhiều phiên suy yếu.

VN-Index tăng mạnh 2 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo thị trường trong phiên sáng đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vingroup”, trong đó VIC tăng 5%, VHM tăng 4,4%. Bên cạnh đó, nhiều mã vốn hóa lớn khác cũng đồng loạt bứt phá như GVR (+5,1%), BSR (+3,6%), GAS (+2,4%), VPB (+2,4%), HVN (+6,3%), MWG (+3,6%), TCB (+2%) và MBB (+1,8%). Sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu trụ là yếu tố then chốt giúp chỉ số duy trì đà tăng mạnh trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện cục bộ tại một số cổ phiếu như MCH (-3,6%), VJC (-1,6%), LPB (-0,4%), FRT (-1,7%), SSB (-0,6%), SAB (-0,7%), VPL (-0,3%), BHN (-3,3%), DCM (-0,7%) và NVL (-0,3%), tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không đủ lớn để làm suy yếu xu hướng chung.

Một điểm đáng chú ý khác là khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với quy mô gần 500 tỷ đồng trong phiên sáng. Áp lực bán chủ yếu đến từ việc hạ tỷ trọng chứng chỉ quỹ ETF FUEVFVND (-442 tỷ) cùng các cổ phiếu ngân hàng như VCB (-68 tỷ) và BID (-40 tỷ).

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tập trung giải ngân vào một số mã như VHM (+52 tỷ), trong khi MWG (+45 tỷ) và FPT (+29 tỷ) cũng ghi nhận giao dịch đáng kể.