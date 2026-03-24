VN-Index tăng mạnh

VN-Index bật tăng hơn 40 điểm ngay đầu phiên 24/3, đảo chiều mạnh sau chuỗi giảm sâu. Nhưng, dòng tiền vẫn thận trọng khiến đà hồi phục chưa thực sự bền vững.

VN-Index hồi phục nhờ hiệu ứng tích cực từ tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Ảnh: Phương Lâm.

Sau 3 phiên lao dốc liên tiếp với tổng mức giảm lên tới 120 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên sáng 24/3 với trạng thái đảo chiều bất ngờ. Ngay từ những phút mở cửa, lực cầu đã nhập cuộc chủ động, đẩy VN-Index bật tăng mạnh hơn 40 điểm so với tham chiếu.

Đáng chú ý, diễn biến khởi sắc này không diễn ra đơn lẻ mà đồng pha với xu hướng phục hồi trên nhiều thị trường chứng khoán lớn toàn cầu. Yếu tố kích hoạt tâm lý đến từ thông tin địa chính trị khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Iran. Động thái này phần nào hạ nhiệt lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền “bắt đáy” đã nhanh chóng quay trở lại thị trường. Lực cầu không chỉ tập trung ở một vài mã riêng lẻ mà lan tỏa trên diện rộng, đặc biệt ở các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như tài chính - ngân hàng, bất động sản và nguyên vật liệu.

Tuy vậy, tâm lý thị trường vẫn chưa thực sự chuyển sang trạng thái hưng phấn. Lực mua dù cải thiện nhưng chủ yếu mang tính thăm dò rõ rệt trong khi bên bán chưa hoàn toàn rút lui. Chính sự giằng co này khiến biên độ tăng của chỉ số bị thu hẹp đáng kể sau nhịp bứt phá đầu phiên, phản ánh sự thận trọng vẫn đang bao trùm.

Tính đến 9h30, VN-Index tăng 22,65 điểm (+1,4%) lên 1.613 điểm; HNX-Index tăng 3,49 điểm (+1,5%) lên 241,1 điểm; UPCoM-Index tăng 1 điểm (+0,8%) lên 122 điểm.

Thanh khoản trên cả 3 sàn duy trì ở mức 3.100 tỷ đồng , gần như không có sự đột biến so với cùng thời điểm phiên trước. Điều này phần nào cho thấy dòng tiền lớn vẫn chưa thực sự quay lại.

Trên bảng điện tử, sắc xanh chiếm ưu thế với 436 mã tăng (trong đó có 14 mã tăng trần), trong khi chỉ ghi nhận 86 mã giảm (10 mã giảm sàn) và phần lớn cổ phiếu còn lại đứng giá.

VN-Index vẫn chịu áp lực từ phe bán ra. Ảnh: TradingView.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi ghi nhận 25 mã tăng, 4 mã đứng giá và không có mã nào giảm sâu đáng kể. Nhờ đó, chỉ số VN30 tăng gần 26 điểm lên 1.767 điểm.

Động lực kéo VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC (+3%), VCB (+1,6%), CTG (+2,3%), BID (+2%), BSR (+4%), MCH (+2,5%), GAS (+2,2%), MBB (+2,2%), HPG (+2%) và STB (+3%). Đây là nhóm cổ phiếu có sức ảnh hưởng lớn tới chỉ số, đủ để tạo ra biến động đáng kể.

Ở chiều ngược lại, lực cản vẫn xuất hiện rải rác ở một số cổ phiếu như TCX (-1,7%), VCK (-2,1%), VJC (-2,4%), TMS (-5,3%), PVD (-0,9%), VSC (-2,8%), VRE (-0,4%), SSB (-0,9%) và HNA (-2,6%). Tuy nhiên, mức giảm của các mã này nhìn chung chưa đủ lớn để làm suy yếu xu hướng hồi phục của toàn thị trường.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 70 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực bán tập trung ở các mã như MWG (- 18 tỷ đồng ), HDB (- 15 tỷ đồng ) và VIC (- 12 tỷ đồng ).

Ngược lại, một phần dòng tiền ngoại vẫn tìm đến các cơ hội riêng lẻ tại BSR (+ 15 tỷ đồng ), DXG (+ 15 tỷ đồng ) và VCI (+ 7 tỷ đồng ), cho thấy sự phân hóa trong chiến lược giải ngân của khối này.