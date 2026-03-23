Gần 700 cổ phiếu 'đỏ lửa', VN-Index thủng đáy năm 2026

Chỉ số VN-Index lao dốc mạnh phiên đầu tuần hôm nay, rơi về vùng thấp nhất 5 tháng khi áp lực bán tháo lan rộng và dòng tiền gần như đứng ngoài thị trường.

Thị trường ghi nhận gần 700 cổ phiếu giảm giá trong ngày VN-Index giảm về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy tiêu cực trong ngày 23/3 khi áp lực bán tháo lan rộng và tâm lý bi quan của nhà đầu tư bị đẩy lên mức cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Ngay từ đầu phiên, phe bán đã áp đảo hoàn toàn phe mua, kéo theo dòng tiền rút ra nhanh và mạnh khỏi hàng loạt cổ phiếu.

Diễn biến càng trở nên tiêu cực về cuối phiên khi VN-Index liên tục nới rộng đà giảm. Có thời điểm trong phiên chiều, chỉ số chính mất hơn 60 điểm. Đáng chú ý, lực cầu bắt đáy gần như “biến mất”, cho thấy nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát thay vì tham gia bắt đáy trong bối cảnh xu hướng giảm đang chiếm ưu thế tuyệt đối.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, gần tương đương với phiên giảm mạnh hơn 51 điểm gần nhất, chỉ giảm nhẹ xuống còn khoảng 31.600 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Điều này cho thấy áp lực bán vẫn rất lớn, trong khi dòng tiền mua vào chưa đủ sức hấp thụ lượng cung đang xả ra.

Kết phiên, VN-Index giảm 56,64 điểm (-3,4%) xuống 1.591,17 điểm, không chỉ thủng mốc 1.600 điểm mà còn chính thức rơi xuống vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2026. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng giảm 5,92 điểm (-2,4%) xuống 237,54 điểm; còn UPCoM-Index giảm 2,42 điểm (-2%) xuống 121,32 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng hoàn toàn về phe bán với 690 cổ phiếu giảm điểm (gồm 62 mã giảm sàn), bên cạnh đó, thị trường có 755 mã giữ tham chiếu và chỉ 124 cổ phiếu tăng (gồm 17 mã tăng trần).

Tại rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, áp lực bán cũng áp đảo với 27 mã giảm và chỉ 3 mã tăng. Chỉ số đại diện nhóm này theo đó mất gần 57 điểm, lùi về 1.741 điểm, qua đó trở thành lực kéo chính khiến VN-Index lao dốc.

VN-Index đứng trước nguy cơ thủng đáy trung hạn thiết lập hồi tháng 11/2025. Ảnh: TradingView.

Sóng bán tháo trong phiên không chừa bất kỳ nhóm ngành nào khi nhiều cổ phiếu đầu ngành đồng loạt giảm kịch biên độ.

Ở nhóm tài chính - ngân hàng, hàng loạt cổ phiếu chứng khoán như VND, VCI, HCM, CTS, AGR, BSI, VDS đồng loạt giảm sàn. Nhóm bất động sản ghi nhận các mã lớn như VIC, DXG, NVL, KBC, HDC giảm mạnh.

Tại nhóm xây dựng - đầu tư công, các cổ phiếu như VCG, GEX giảm kịch sàn từ sớm và duy trì suốt cả phiên. Trong khi đó, nhóm vận tải với HAH, VSC, VTP hay nhóm tiêu dùng - phân phối với MWG, PNJ, PET đều dư bán giá sàn hàng chục nghìn cho đến cả triệu đơn vị.

Ở chiều ngược lại, chỉ một số ít cổ phiếu duy trì được sắc xanh như TCX (+4%), LPB (+0,1%), VPX (+0,2%), VNM (+1,3%), DCM (+1,6%) và PVS (+1,3%)... Tuy nhiên, quy mô và mức độ ảnh hưởng của các mã này là không đủ để tạo lực đỡ cho thị trường chung trong bối cảnh áp lực bán quá lớn.

Một điểm đáng chú ý là khối ngoại có dấu hiệu gia tăng hoạt động giải ngân khi xuất hiện lực mua tại một số cổ phiếu lớn. Tuy nhiên, tổng thể trong phiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng hơn 400 tỷ đồng , chủ yếu do lực bán mạnh tại MWG với giá trị lên tới khoảng 420 tỷ đồng , HDB (-337 tỷ), VHM (-184 tỷ).

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tập trung vào một số bluechip như MSN (+204 tỷ), VNM (+151 tỷ) và VCI (+123 tỷ). Dù vậy, lực mua này vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng chung khi áp lực bán trong nước vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên toàn thị trường.