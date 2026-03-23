VN-Index vừa thủng 1.600 điểm, toàn thị trường 'đỏ lửa'

Áp lực bán dâng cao ngay từ đầu phiên khiến VN-Index “đánh mất” hơn 50 điểm chỉ sau một giờ giao dịch, thanh khoản tăng vọt và sắc đỏ áp đảo toàn thị trường.

VN-Index vừa thủng mốc 1.600 điểm sáng 23/3. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch mới trong trạng thái tiêu cực rõ rệt khi áp lực bán gia tăng ngay từ những phút mở cửa, kéo chỉ số VN-Index tạo khoảng trống giảm sâu so với tham chiếu. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng, thậm chí có phần hoảng loạn, đang chi phối dòng tiền sau nhịp suy yếu cuối tuần trước.

Lực bán nhanh chóng lan rộng trên diện rộng, tập trung mạnh tại các nhóm ngành có vai trò dẫn dắt như tài chính - ngân hàng, bất động sản, xây dựng - đầu tư công và vận tải. Việc các nhóm trụ đồng loạt suy yếu khiến thị trường gần như không có lực đỡ, qua đó đẩy biên độ giảm của VN-Index ngày càng nới rộng chỉ sau ít phút giao dịch.

Đến khoảng 10h, VN-Index ghi nhận mức giảm hơn 50 điểm (-2,6%) xuống còn 1.594,55 điểm. Trên các sàn còn lại, HNX-Index giảm 4,68 điểm (-1,92%) xuống 238,79 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng mất 1,71 điểm (-1,4%).

Thanh khoản thị trường tăng vọt, cho thấy bên bán đang chủ động thoát hàng. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 8.000 tỷ đồng chỉ sau khoảng một giờ giao dịch, cao hơn hơn 25% so với cùng thời điểm của phiên trước đó.

Bảng điện tử nghiêng hẳn về sắc đỏ với số mã giảm điểm áp đảo số mã tăng. Toàn thị trường ghi nhận tới 550 mã giảm (gồm 20 mã giảm sàn), 914 mã giữ tham chiếu và chỉ 105 mã tăng (gồm 16 mã tăng trần). Chênh lệch lớn này cho thấy lực cầu gần như không đủ sức cân bằng với áp lực bán lan tỏa trên diện rộng.

Tại rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, tình trạng còn tiêu cực hơn khi có tới 27 mã giảm và chỉ 3 mã tăng. Chỉ số đại diện nhóm này vì thế mất hơn 45 điểm, lùi về vùng 1.752 điểm.

VN-Index đứng trước nguy cơ thủng ngưỡng hỗ trợ cứng ở khu vực 1.580 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực giảm điểm tập trung tại nhiều mã trụ cột như VHM (-6,2%), VIC (-1,7%), MCH giảm sàn, VCB (-2,2%), BID (-3,5%), CTG (-3,7%), VPB (-4%), MBB (-3,5%), GVR (-5,6%) và TCB (-2,7%). Đây đều là những cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong rổ chỉ số, nên chỉ cần biến động tiêu cực đồng loạt đã đủ tạo ra lực kéo giảm mạnh lên thị trường chung.

Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn duy trì được sắc xanh như LPB (+2,9%), NAB (+1,2%), DCM (+2,2%), SAB (+0,4%), HID tăng trần, TCO (+2,6%) hay SMA (+5%). Tuy nhiên, quy mô vốn hóa của các cổ phiếu này không đủ lớn để tạo ra lực đỡ đáng kể, khiến nỗ lực cân bằng thị trường gần như không hiệu quả.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng với giá trị hơn 300 tỷ đồng . Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu như MWG (bị bán ròng 85 tỷ đồng ), STB (- 40 tỷ đồng ) và HDB (- 36 tỷ đồng ), qua đó góp phần gia tăng áp lực lên thị trường.

Dù vậy, dòng tiền ngoại vẫn có sự chọn lọc khi quay trở lại mua ròng tại một số bluechip như MSN (+ 67 tỷ đồng ), BSR (+ 62 tỷ đồng ) và GAS (+ 29 tỷ đồng ).