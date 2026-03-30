VN-Index sẽ vượt 1.700 điểm tuần này?

Các công ty chứng khoán nhận định đà hồi phục của thị trường có thể được duy trì nhưng rung lắc sẽ gia tăng khi tiệm cận vùng kháng cự.

VN-Index có tuần tăng điểm hiếm hoi trong tháng qua. Ảnh: Phương Lâm.

Tuần qua, thị trường chứng khoán trong nước đã ghi nhận nhịp hồi phục đáng chú ý sau khi kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.585 điểm. Dù mở đầu tuần trong sắc đỏ dưới tác động tiêu cực từ biến động giá dầu thế giới, kéo theo áp lực bán gia tăng khiến VN-Index rớt khỏi đường MA200 (khoảng 1.650 điểm), nhưng diễn biến sau đó đã dần cải thiện.

Trong nửa đầu tuần, chỉ số chủ yếu giằng co mạnh trong vùng 1.580-1.630 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, ở các phiên cuối tuần, lực cầu quay trở lại rõ nét, khởi phát từ nhóm vốn hóa lớn và nhanh chóng lan tỏa ra diện rộng. Sự đồng thuận này giúp thị trường củng cố đà tăng và tiến sát vùng 1.670 điểm khi khép lại tuần giao dịch.

Về phía khối ngoại, dòng vốn ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với tổng giá trị 3.314 tỷ đồng trong tuần, song áp lực đã phần nào "hạ nhiệt" khi giảm hơn 753 tỷ so với tuần trước.

Kết tuần, VN-Index tạm dừng tại 1.672,8 điểm, tăng 1,52% so với tuần trước đó.

Đà hồi phục được củng cố

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết ở góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên cuối tuần trước tăng 28 điểm và củng cố thành công vùng 1.660-1.670 điểm, tương ứng với đường trung bình MA200.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo đồng loạt hướng lên, qua đó củng cố đà hồi phục của thị trường và cho thấy cấu trúc tăng giá vẫn được duy trì. VCBS đánh giá vùng 1.660 điểm (MA200) sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ then chốt trong khi khu vực đỉnh cũ 1.710-1.720 điểm là ngưỡng kháng cự ngắn hạn cần lưu ý.

Tuy nhiên, VCBS lưu ý khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên nhằm kiểm định lại vùng kháng cự gần nhất quanh mốc 1.700 điểm.

Về chiến lược giao dịch, VCBS cho rằng đà tăng của chỉ số đang được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đồng thời sắc xanh có xu hướng lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, phản ánh tín hiệu hồi phục của thị trường.

VN-Index giữ thành công vùng hỗ trợ 1.580 điểm. Ảnh: TradingView.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên ưu tiên tìm kiếm các cổ phiếu giữ vững nền giá hoặc đang tích lũy tại các vùng hỗ trợ cứng sau nhịp biến động mạnh trước đó, đặc biệt là những doanh nghiệp có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý I bứt phá. Việc giải ngân nên thực hiện từng phần tại các nhịp rung lắc, đồng thời hạn chế mua đuổi với những cổ phiếu đã tăng mạnh và đang tiệm cận vùng kháng cự hoặc đỉnh cũ nhằm kiểm soát rủi ro điều chỉnh. Các nhóm ngành được đánh giá đáng chú ý gồm ngân hàng, bán lẻ và xây dựng.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng phiên tăng điểm đi kèm thanh khoản cải thiện cuối tuần trước là tín hiệu cho thấy thị trường đang chuyển biến tích cực hơn, đồng thời tâm lý nhà đầu tư cũng ổn định trở lại bất chấp các yếu tố bên ngoài.

Diễn biến rung lắc nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong các phiên tới, song xu hướng chủ đạo của chỉ số vẫn là hồi phục đi lên, với các vùng kháng cự gần lần lượt tại 1.700 điểm và 1.740 điểm.

Với tầm nhìn dưới 1 tháng, Yuanta vẫn đánh giá xu hướng thị trường ở mức giảm, do đó khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp và chỉ xem xét mua thăm dò khi thị trường điều chỉnh.

Với tầm nhìn 1-5 tháng, xu hướng được giữ ở mức trung tính khi VN-Index có thể đang trong giai đoạn tích lũy và hướng lên vùng MA20 tuần. Trong kịch bản khác, chỉ số có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ 1.560-1.740 điểm. Với bối cảnh này, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu khoảng 30-50% danh mục và chưa nên gia tăng tỷ trọng trong giai đoạn hiện tại.

Rủi ro chốt lời gia tăng

Công ty Chứng khoán Vietcap nhận định nếu chỉ số tiếp tục tăng, áp lực bán có thể lan rộng hơn, khiến nhịp tăng đi kèm biến động lớn và không loại trừ khả năng đảo chiều ngay trong phiên.

Trên cơ sở đó, công ty này khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời chưa mở mới các vị thế ngắn hạn tại vùng giá cao trong phiên 30/3.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá phiên giao dịch gần nhất ghi nhận mức tăng tích cực cùng với sự cải thiện của thanh khoản, qua đó củng cố độ tin cậy của nhịp hồi phục.

Về kỹ thuật, VN-Index đã vượt lên trên đường xu hướng giảm ngắn hạn, cho thấy khả năng hình thành vùng đáy và xu hướng ngắn hạn đang chuyển sang trạng thái tích cực hơn, phù hợp với kịch bản đã được đơn vị này đề cập trước đó. TPS kỳ vọng chỉ số có thể duy trì quán tính tăng trong phiên tới, với mục tiêu hướng đến vùng kháng cự quanh 1.740 điểm - khu vực từng được kiểm định nhưng chưa thể chinh phục.

Từ góc độ chiến lược, TPS cho rằng nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng ở mức hợp lý khi xu hướng ngắn hạn đang cải thiện, ưu tiên các cổ phiếu dẫn dắt đã xuất hiện tín hiệu xác nhận. Tuy nhiên, cần theo dõi sát phản ứng của thị trường tại vùng 1.740 điểm, chủ động chốt lời từng phần nếu áp lực bán gia tăng, đồng thời hạn chế mua đuổi trong bối cảnh giá đã tăng nhanh.

Chứng khoán BIDV (BSC) cũng cho rằng dù tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng, VN-Index đã tạm thời vượt qua vùng kháng cự 1.645-1.660 điểm. Trong những phiên tới, chỉ số có thể tiếp tục hướng lên vùng 1.700-1.725 điểm, song đi kèm với các nhịp rung lắc trong quá trình đi lên.