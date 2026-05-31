Vingroup đầu tư vào công ty robot hình người tại Mỹ

Vingroup sẽ đầu tư 12,75 triệu USD thông qua việc mua lại phần vốn góp tại VinMotion USA, doanh nghiệp nghiên cứu robot hình người và công nghệ AI đặt tại bang Delaware (Mỹ).

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa phê duyệt chủ trương đầu tư ra nước ngoài thông qua việc mua lại cổ phần/vốn góp tại Công ty VinMotion USA, Inc từ CTCP Nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy đa năng VinMotion (VinMotion) - công ty con của tập đoàn. Mục đích của thương vụ, theo Vingroup, là để tối ưu cơ cấu hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

VinMotion USA có trụ sở tại thành phố Dover, bang Delaware, Mỹ. Theo kế hoạch, công ty sẽ nghiên cứu, phát triển các sản phẩm robot hình người và giải pháp công nghệ; đồng thời xây dựng trung tâm R&D tại Mỹ để thu hút nhân tài toàn cầu, hợp tác với các trường đại học, tổ chức nghiên cứu và đối tác công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 12,75 triệu USD , tương đương hơn 300 tỷ đồng .

Trước thương vụ này, Vingroup đã hình thành nhóm doanh nghiệp chuyên về robot gồm VinMotion, VinDynamics và VinRobotics. Đây là những đơn vị đảm nhiệm các hướng phát triển khác nhau, từ robot hình người, robot đa mục đích đến robot công nghiệp ứng dụng AI.

Báo cáo thường niên 2025 cho biết VinMotion đã ra mắt hai robot hình người. VinDynamics đang phát triển nền tảng robot đa kịch bản phục vụ nhu cầu dân dụng và an ninh, còn VinRobotics đã làm chủ khoảng 90% công nghệ lõi của robot công nghiệp và ký các hợp đồng cung cấp sản phẩm cho VinFast trị giá khoảng 52 tỷ đồng .