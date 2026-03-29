Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chuyển nhượng biển số đẹp, tài sản số đóng thuế thế nào?

  • Chủ nhật, 29/3/2026 16:55 (GMT+7)
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất áp thuế 5% với hoạt động chuyển nhượng biển số trúng đấu giá.

Một biển số tỉnh Nghệ An trúng đấu giá hơn 2,6 tỷ đồng. Ảnh: T.L.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó đề xuất quy định về các nguồn thu nhập khác nhằm cụ thể hóa khoản 10 Điều 3 của Luật.

Theo đó, các nguồn thu nhập khác được xác định gồm: thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" cho tổ chức, cá nhân khác; thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon của cá nhân sở hữu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số bao gồm tài sản ảo, tài sản mã hóa và các tài sản số khác theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Dự thảo Nghị định cũng đã đề xuất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập khác. Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon của cá nhân sở hữu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 5%. Trong đó, thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần chuyển nhượng.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá, thu nhập tính thuế là phần vượt trên 20 triệu đồng của giá chuyển nhượng (bao gồm cả xe gắn với biển số trúng đấu giá) trừ đi giá trị còn lại của xe theo giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm chuyển nhượng. Mức thuế suất khi chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá là 5%.

Theo quy định hiện hành, giá khởi điểm của một biển số xe ôtô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Giá khởi điểm của một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.

Tính đến nay, biển số ôtô có mức trúng đấu giá cao nhất tại Việt Nam là 30K-999.99, được trả hơn 75,2 tỷ đồng trong phiên ngày 13/1/2024, thiết lập kỷ lục kể từ khi triển khai cơ chế đấu giá biển số.

Ở phân khúc xe máy, kỷ lục hiện thuộc về biển “ngũ quý 9” 50AA-999.99 tại TP.HCM với mức trúng 2,68 tỷ đồng trong phiên ngày 9/4/2025. Bám sát phía sau là biển 99AA-999.99 (Bắc Ninh, nay là Bắc Giang) với giá trúng khoảng 2,66 tỷ đồng.

Theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA, tổ chức, cá nhân chỉ được chuyển nhượng biển số ôtô trúng đấu giá khi thực hiện đồng thời thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với phương tiện đã đăng ký biển số đó. Điều này đồng nghĩa biển số không thể được mua bán độc lập, mà bắt buộc phải gắn liền với chiếc xe tương ứng trong mọi giao dịch chuyển nhượng.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng tài sản số bao gồm tài sản ảo, tài sản mã hóa và các tài sản số được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 0,1%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập.

Đáng chú ý, tại khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập khác bao gồm cả thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định này chưa đề cập đến mức thuế suất của thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng cũng như ngưỡng doanh thu để thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản này.

Đề xuất áp thuế 20% thu nhập từ bán cổ phần chưa niêm yết

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó đề xuất áp thuế 20% thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm cả cổ phần chưa niêm yết.

7 giờ trước

Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp xăng dầu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu với lượng nhập hàng và tồn kho của doanh nghiệp.

11:54 19/3/2026

Lý do giá xăng giảm gần 10.000 đồng chỉ trong 2 ngày

Giá xăng dầu trong nước giảm sâu nhờ tác động đồng thời từ đà giảm của giá dầu thế giới và loạt chính sách thuế vừa được điều chỉnh về mức 0%.

10:29 27/3/2026

Minh Khánh

chuyển nhượng Bắc Giang biển số tài sản số thuế

    Đọc tiếp

    0

    0

    0

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý