Lý do giá xăng giảm gần 10.000 đồng chỉ trong 2 ngày

Giá xăng dầu trong nước giảm sâu nhờ tác động đồng thời từ đà giảm của giá dầu thế giới và loạt chính sách thuế vừa được điều chỉnh về mức 0%.

Giá xăng RON 95 đã giảm về mức thấp nhất từ đầu tháng. Ảnh: Việt Linh.

Từ 0h ngày 27/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu với mức giảm sâu ở hầu hết mặt hàng.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 4.750 đồng xuống còn tối đa 23.320 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 5.620 đồng còn 24.330 đồng/lít. Đây là một trong những đợt giảm mạnh hiếm thấy trong thời gian gần đây.

Ở nhóm nhiên liệu dầu, giá dầu diesel giảm 2.450 đồng còn 35.440 đồng/lít; dầu hỏa giảm 970 đồng xuống 35.380 đồng/lít. Riêng dầu mazut đi ngược xu hướng khi tăng 1.500 đồng lên 21.740 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là giá xăng dầu trong nước giảm sâu ngay cả khi cơ quan điều hành không trích lập hay sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ này.

Đặc biệt, đây cũng là lần giảm sâu thứ 2 liên tiếp của giá xăng RON 95 chỉ trong vòng 2 ngày. Tại kỳ điều hành chiều ngày 25/3 trước đó, giá mặt hàng này cũng đã giảm 3.890 đồng, xuống 29.950 đồng một lít. Tương tự, xăng E5 RON 92 hạ 2.040 đồng, có giá mới 28.070 đồng. Tổng cộng mức giảm sau 2 kỳ điều hành liên tiếp của xăng RON 95 lên tới 9.510 đồng/lít, tương đương mức giảm ròng gần 30%.

Lý giải vấn đề này, cơ quan điều hành cho biết thị trường xăng dầu thế giới trong những kỳ gần đây vẫn chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiều yếu tố trái chiều, bao gồm căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài; các tín hiệu đàm phán hạ nhiệt xung đột; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh; xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn... Tuy nhiên, tổng hòa các yếu tố này khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế giảm đáng kể.

Dữ liệu cập nhật cho thấy giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trong nước ở mức 131,05 USD /thùng, giảm 10,76 USD /thùng (-7,59%); xăng RON 95 giảm 10,76 USD (-7,35%) còn 135,6 USD /thùng. Tương tự, dầu hỏa giảm mạnh nhất xuống 182,19 USD /thùng (-10,97%); dầu diesel 0,05S giảm còn 204,62 USD /thùng (-6,54%); và dầu mazut 180CST 3,5S giảm về 637,83 USD /tấn (-7,56%).

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ CUỐI NĂM 2025

Nhãn 4/12/2025 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 7/3 11/3 11/3 12/3 14/3 19/3 24/3 25/3 26/3 Xăng RON 95 đồng/lít 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 27040 29120 25240 25570 25570 30690 33840 29950 24330 Xăng E5 RON 92

19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440 25220 26570 22950 22500 22500 27170 30110 28070 23320

Đáng chú ý, đợt giảm giá xăng dầu lần này còn có tác động lớn từ chính sách điều hành trong nước. Ngày 26/3, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 482 về việc áp dụng các biện pháp thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, từ 0h ngày 27/3 đến hết ngày 15/4, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay được đưa về mức 0 đồng/lít. Các mặt hàng này cũng không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào; đồng thời, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng được điều chỉnh về 0%.

Việc kết hợp giữa xu hướng giảm của giá thế giới và chính sách thuế đã kéo mặt bằng giá xăng dầu trong nước lao dốc mạnh trong kỳ điều hành lần này.