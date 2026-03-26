Giá xăng dầu giảm mạnh trong đêm

  • Thứ sáu, 27/3/2026 00:01 (GMT+7)
Từ 0h ngày 27/3, giá nhiều loại nhiên liệu được điều chỉnh giảm. Riêng giá xăng RON 95 giảm 5.620 đồng/lít xuống 24.330 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 đã giảm về 24.330 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 0h ngày 27/3.

Theo đó, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 4.750 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 5.620 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.320 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.330 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 2.450 đồng/lít trong kỳ điều hành này còn 35.440 đồng/lít; dầu hỏa giảm 970 đồng/lít còn 35.380 đồng/lít; riêng dầu mazut vẫn tăng 1.500 đồng/kg lên 21.740 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trước đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã chi sử dụng Quỹ bình ổn giá trong 8 kỳ điều hành giá liên tiếp để "hạ nhiệt" đà tăng của nhiên liệu trong nước.

Nếu như trước ngày 10/3, số dư Quỹ vẫn ở mức hơn 5.600 tỷ đồng sau 2 năm duy trì, thì đến kỳ điều hành này, số dư này chỉ còn khoảng 320 tỷ đồng. Chỉ trong vòng nửa tháng qua, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi khoảng 5.300 tỷ để giảm giá xăng dầu trong nước.

Theo tính toán của Bộ Công Thương hồi đầu tháng, với tốc độ chi như hiện nay, dư địa của Quỹ đang nhanh chóng thu hẹp và có thể cạn vào cuối tháng.

Giá xăng dầu giảm mạnh theo Quyết định 482 ngày 26/3 của Thủ tướng về việc áp dụng các sắc thuế trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia (từ 0h ngày 27/3 đến hết ngày 15/4). Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Các mặt hàng này không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Đồng thời, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ CUỐI NĂM 2025

Nhãn 4/12/2025 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 7/3 11/3 11/3 12/3 14/3 19/3 24/3 25/3 26/3
Xăng RON 95 đồng/lít 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 27040 29120 25240 25570 25570 30690 33840 29950 24330
Xăng E5 RON 92
19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440 25220 26570 22950 22500 22500 27170 30110 28070 23320

Theo báo cáo của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thị trường xăng dầu chịu áp lực kép khi nguồn nguyên liệu cho sản xuất bị gián đoạn, đồng thời hoạt động nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do các quốc gia trong khu vực áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu xăng dầu. Đáng chú ý, nguồn cung đầu vào của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - chiếm khoảng 40% sản lượng tiêu thụ trong nước - bị ảnh hưởng đáng kể.

Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã đề xuất với Chính phủ giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế thu hẹp.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đẩy mạnh khai thác dầu thô, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nâng công suất các nhà máy lọc dầu hiện hữu và đưa các nhà máy Ethanol, Condensat vào hoạt động. Các biện pháp này nhằm bù đắp nguồn cung thiếu hụt, giảm áp lực lên thị trường.

Minh Khánh

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

