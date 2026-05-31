Tham vọng e-CNY của Trung Quốc

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang đẩy mạnh việc mở rộng quy mô sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) ở trong và ngoài nước.

Theo Reuters, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đang đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cùng các chỉ thị "hậu trường" nhằm thúc đẩy các ngân hàng thương mại mở rộng quy mô áp dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY).

Phạm vi ứng dụng của đồng tiền số này hiện được mở rộng từ các chương trình bốc thăm trúng thưởng, thanh toán tiền điện xanh cho đến chi tiêu tài khóa công.

Song song đó, hệ thống ngân hàng cũng chịu áp lực phải gia tăng tỷ trọng sử dụng e-CNY trong các giao dịch xuyên biên giới, đặc biệt là dọc theo các nước thuộc tuyến Sáng kiến Vành đai và Con đường, đẩy các tổ chức tài chính vào cuộc đua phát triển các sản phẩm tương thích như khoản vay, thư tín dụng và thương phiếu.

Trung Quốc chọn lối đi riêng

Chiến lược đặt cược vào tiền kỹ thuật số của Bắc Kinh đang tạo nên một sự tương phản rõ rệt với Washington khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ các đồng stablecoin tư nhân nhưng lại cấm lưu hành tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương ở thị trường nội địa.

Giới phân tích nhận định động thái của Trung Quốc xuất phát từ tham vọng giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống thanh toán toàn cầu do các định chế phương Tây thống trị vốn lấy đồng USD làm đồng tiền dự trữ.

Do đó, đồng e-CNY có thể đóng vai trò như một tấm đệm đỡ công nghệ, giúp bao bọc và duy trì dòng chảy thương mại quốc tế của nước này không bị gián đoạn trước các cú sốc địa chính trị tương lai, đặc biệt là sau những bất ổn từ cuộc chiến tại Trung Đông.

Công ty chứng khoán China Securities Co nhấn mạnh trong một báo cáo xung đột tại Trung Đông đã phơi bày những rủi ro của việc vũ khí hóa đồng USD, làm nổi bật nhu cầu phi USD hóa cấp bách của các nhà sản xuất dầu mỏ tại khu vực này. Xung đột Iran đang đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, mở rộng ảnh hưởng toàn cầu từ thương mại sang địa chính trị.

Dù có tham vọng lớn, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số vẫn đối mặt với nhiều rào cản. Tính đến tháng 11 năm ngoái, tổng giao dịch e-CNY lũy kế từ khi ra mắt năm 2019 mới đạt 16.700 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2.470 tỷ USD ), một con số quá nhỏ bé nếu đặt cạnh mức 279.000 tỷ nhân dân tệ giao dịch qua thẻ UnionPay của riêng năm 2025.

Đánh giá về cục diện này, Xin Yan - CEO của Sign - một đơn vị xây dựng hạ tầng kỹ thuật số, cho biết Trung Quốc và Mỹ là hai động cơ của nền kinh tế toàn cầu và cả hai đều đang đẩy mạnh các tiêu chuẩn của riêng mình. Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc tương thích hơn với hệ thống ngân hàng nhưng nó lại không thân thiện với người nước ngoài.

Ai sẽ sử dụng e-CNY?

Bước ngoặt lớn thúc đẩy chiến dịch kích cầu lần này đến từ việc Trung Quốc cho phép trả lãi đối với số dư e-CNY, đồng thời tăng gấp đôi số lượng ngân hàng vận hành được cấp phép lên con số 22 vào tháng 4 vừa qua.

Quyết định này biến e-CNY thành một khoản nợ tiền gửi nội bảng của các ngân hàng, trực tiếp kích thích các tổ chức thúc đẩy ứng dụng vì nó được tính vào chỉ tiêu đánh giá tiền gửi và cho phép phát triển thêm các sản phẩm tín dụng, quản lý tài sản.

Một nguồn tin trong ngành công nghệ tài chính chuyên cung cấp dịch vụ IT cho các ngân hàng tiết lộ rằng dù tiến độ những năm qua khá chậm, chính phủ Trung Quốc có vẻ "thực sự nghiêm túc lần này" trong việc thúc đẩy đồng tiền kỹ thuật số, biến số dư và số lượng tài khoản e-CNY thành các chỉ số cốt lõi để đánh giá năng lực của các ngân hàng nhằm xây dựng một hệ sinh thái thu hút sự tham gia rộng rãi hơn.

Để kích thích tiêu dùng nội địa, PBOC đang thử nghiệm các ứng dụng sử dụng "hợp đồng thông minh" giúp tự động kích hoạt thanh toán khi đáp ứng đủ điều kiện, áp dụng thí điểm trong quay số trúng thưởng, thẻ trả trước, chi tiêu tài khóa và tài trợ chuỗi cung ứng.

Nguồn tin nội bộ cho biết giới chức nước này cũng dùng tiền kỹ thuật số để ngăn chặn gian lận bảo hiểm y tế và theo dõi mức tiêu thụ điện xanh nhờ khả năng truy vết dòng tiền chính xác.

Chính quyền các địa phương đã tự thiết lập các mục tiêu số lượng cụ thể và thí điểm nội bộ thông qua việc chi trả lương hay giải ngân quỹ y tế, thậm chí PBOC đang cân nhắc thành lập một trung tâm thanh toán bù trừ tương tự UnionPay để xử lý giao dịch giữa các ngân hàng nhằm tối ưu hóa hiệu suất.

Dù vậy, giới chuyên gia nhận định e-CNY khó lòng làm lung lay thói quen tiêu dùng nhỏ lẻ vốn bị thống trị bởi Alipay và WeChat Pay vì mục tiêu của nó vẫn là phục vụ quyết toán quốc tế giữa các doanh nghiệp, vốn gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận tệp khách nước ngoài.

Ông Zhou Xiaoquan - một quan chức thuộc Văn phòng Ủy ban Tài chính Thượng Hải - cho biết thành phố đang khuyến khích các tổ chức ứng dụng mBridge. Đây là nền tảng liên kết giữa Trung Quốc, Hong Kong, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Saudi Arabia. Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng các ứng dụng kinh doanh liên quan hiện đã bao phủ thương mại hàng hóa, dịch vụ và bảo hiểm vận tải biển.

Mặc dù thanh toán xuyên biên giới với các nước ASEAN là ưu tiên hàng đầu, một nguồn tin giấu tên vẫn cảnh báo rằng các đối tác nước ngoài hiện không mấy hào hứng trong việc tiếp nhận e-CNY và sẽ cần thêm thời gian để tăng thêm sức hút cho đồng tiền này.