Bước ngoặt lịch sử của Bitcoin và tiền số Mỹ

Ngày 17/7, Hạ viện Mỹ thông qua 3 dự luật về stablecoin, đánh dấu bước ngoặt lớn cho ngành tài sản số sau nhiều năm chờ khung pháp lý liên bang.

Hạ viện Mỹ thông qua 3 dự luật về tiền số. Ảnh: Reuters.

Ngày 17/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua 3 dự luật quan trọng nhằm thiết lập khung pháp lý cho lĩnh vực tiền mã hóa. Trong đó, nổi bật là Genius Act - dự luật đầu tiên quy định về hoạt động phát hành và quản lý stablecoin, loại tiền số được neo giá theo đồng USD.

Động thái này được xem là bước ngoặt lịch sử sau nhiều năm ngành tiền số vận động hành lang nhằm thúc đẩy quốc hội ban hành luật quản lý toàn diện.

Ngoài Genius Act, Hạ viện Mỹ cũng thông qua 2 dự luật khác liên quan đến tiền mã hóa. Một là Clarity Act, nhằm phân định rõ quy chế pháp lý cho các loại tài sản số. Hai là dự luật cấm phát hành tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương Mỹ phát hành (CBDC).

Cả Genius Act và Clarity Act đều nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng, cho thấy sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong Quốc hội Mỹ đối với việc điều tiết ngành tiền số.

Stablecoin là tiền số được phát triển trên blockchain và có vai trò ổn định giá, neo cố định theo giá trị của tiền pháp định. Vài năm qua, loại tiền này ngày càng phổ biến, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các token trong giao dịch.

Theo Genius Act, các stablecoin được phát hành sẽ phải bảo đảm bằng tài sản có tính thanh khoản cao như USD hoặc trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Tổ chức phát hành cũng buộc phải công bố minh bạch thành phần tài sản bảo đảm hàng tháng.

Dự luật cũng tạo tiền đề để stablecoin, vốn được sử dụng phổ biến trong giao dịch tiền mã hóa, có cơ sở pháp lý rõ ràng nhằm thúc đẩy ứng dụng rộng rãi hơn.

"Đây là bước ngoặt chính sách cho ngành tài sản kỹ thuật số tại Mỹ", bà Summer Mersinger, Giám đốc Hiệp hội Tiền số Mỹ nhận định. Nhiều năm qua, ngành tiền số đã liên tục kêu gọi quốc hội thiết lập khung pháp lý rõ ràng, với kỳ vọng giúp thị trường hoạt động minh bạch và ổn định hơn.

Chỉ riêng năm 2024, các doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực này đã chi hơn 119 triệu USD cho các chiến dịch tranh cử nhằm ủng hộ những ứng viên có quan điểm thân thiện với tiền số.

Năm ngoái, Hạ viện Mỹ từng thông qua một dự luật về stablecoin nhưng không được thượng viện đưa ra xem xét. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện lập trường ủng hộ ngành tiền số, đồng thời cam kết cải tổ chính sách liên quan nếu tái đắc cử. Điều này giúp củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực blockchain và tài sản kỹ thuật số.

Tuy vậy, căng thẳng tại quốc hội vẫn hiện hữu. Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ chỉ trích mạnh mẽ việc ông Trump và các thành viên gia đình có liên quan đến các dự án tiền số tư nhân.

Hồi tháng 1, ông Trump đã ra mắt một đồng memecoin mang tên TRUMP, đồng thời sở hữu cổ phần trong dự án World Liberty Financial. Nhà Trắng khẳng định không có xung đột lợi ích do các tài sản này đang nằm trong quỹ tín thác do các con ông Trump quản lý.

Đáng chú ý, Clarity Act, một trong các dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua, được kỳ vọng làm rõ khi nào một loại token được coi là chứng khoán hoặc hàng hóa, đồng thời xác định rõ thẩm quyền quản lý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Đây là chủ đề gây tranh cãi gay gắt dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, khi các công ty tiền số cho rằng phần lớn token nên được xếp vào nhóm hàng hóa để tránh các ràng buộc khắt khe từ luật chứng khoán.

Trong khi đó, dự luật cấm phát hành CBDC tiếp tục là tâm điểm tranh luận. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa cảnh báo rằng đồng tiền số quốc gia có thể đe dọa quyền riêng tư của công dân Mỹ - yếu tố từng là rào cản lớn trong quá trình thảo luận tại hạ viện tuần qua.

3 dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện để xem xét. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên nước Mỹ có một khung pháp lý toàn diện cho ngành tài sản kỹ thuật số - điều mà nhiều quốc gia khác vẫn đang loay hoay tìm kiếm.