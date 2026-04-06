Lái xe thế nào để tiết kiệm nhất khi giá nhiên liệu leo thang?

Giữa bối cảnh giá xăng dầu tăng, chuyên gia khuyến nghị người lái xe điều chỉnh thói quen như giữ tốc độ ổn định, bảo dưỡng định kỳ, tối ưu hành trình để giảm tiêu hao nhiên liệu.

Nhân viên đổ xăng tại Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN.

Khi giá xăng dầu tăng cao, chi phí đi lại trở thành gánh nặng đối với nhiều người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, người lái xe hoàn toàn có thể tiết kiệm nhiên liệu bằng cách thay đổi một số thói quen hàng ngày.

“Bạn vẫn phải đổ xăng dầu để phục vụ công việc và sinh hoạt, nhưng cách lái xe có thể giúp giảm bớt chi phí,” ông Michael Crossen, đại diện tạp chí Consumer Reports, cho biết.

Lái xe ổn định để giảm tiêu hao nhiên liệu

Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì tốc độ ổn định, đặc biệt trên đường cao tốc, ở khoảng dưới 105 km/h. Đây là mức mà nhiều phương tiện đạt hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tối ưu.

Việc lái xe quá nhanh hoặc tăng giảm tốc đột ngột có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng đáng kể. Trong khi đó, sử dụng ga tự động giúp duy trì tốc độ ổn định và hạn chế lãng phí nhiên liệu.

Ngoài ra, người lái nên chủ động giảm tốc khi đến gần đèn giao thông để tránh phanh gấp.

Tận dụng công nghệ trên xe

Nhiều dòng xe hiện nay được trang bị hệ thống tắt/mở động cơ tự động khi dừng xe. Tính năng này giúp tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc khi phải dừng chờ lâu.

Theo chuyên gia, người lái không nên tắt tính năng này nếu không thực sự cần thiết.

Hạn chế lực cản và trọng lượng dư thừa

Các phụ kiện như giá nóc hoặc giá chở xe đạp có thể làm tăng lực cản không khí, khiến xe tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn. Do đó, nên tháo bỏ chúng khi không sử dụng.

Tương tự, việc mang theo quá nhiều vật nặng không cần thiết cũng làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu, vì vậy cần tối giản hành lý trên xe.

Thay đổi cách chạy xe có thể giúp chúng ta giảm tiêu thụ nhiên liệu đáng kể. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Bảo dưỡng xe đúng cách

Việc duy trì áp suất lốp đúng tiêu chuẩn có thể giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu đáng kể. Lốp non sẽ làm tăng lực cản và khiến xe tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn.

Ngoài ra, kiểm tra định kỳ các bộ phận như lọc gió, cảm biến oxy cũng giúp động cơ hoạt động hiệu quả hơn.

Lên kế hoạch di chuyển hợp lý

Đi chung xe là một trong những cách đơn giản để giảm chi phí nhiên liệu. Bên cạnh đó, người lái nên sắp xếp hành trình hợp lý, hạn chế các chuyến đi không cần thiết.

Việc lên kế hoạch trước giúp giảm quãng đường di chuyển và tiết kiệm đáng kể chi phí.

Lựa chọn nhiên liệu phù hợp

Không phải phương tiện nào cũng cần sử dụng xăng cao cấp. Người tiêu dùng nên lựa chọn loại nhiên liệu phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất để tránh lãng phí.

Cân nhắc phương tiện tiết kiệm nhiên liệu

Về dài hạn, các dòng xe mới, đặc biệt là xe hybrid hoặc xe điện, có thể giúp giảm đáng kể chi phí nhiên liệu so với xe truyền thống.

Trong bối cảnh giá xăng biến động, việc điều chỉnh thói quen lái xe, bảo dưỡng phương tiện và lựa chọn giải pháp di chuyển hợp lý là những cách hiệu quả giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí và sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn.