Doanh nghiệp phía Nam 'khát' lao động

Từ công nhân phổ thông đến nhân sự chất lượng cao đều được săn đón với mức lương hấp dẫn cùng hàng loạt chế độ hỗ trợ.

“Trải thảm” chờ lao động

Ngày 6/6, dọc các tuyến đường trong Khu công nghiệp Tân Tạo (phường Tân Tạo), Khu chế xuất Tân Thuận (phường Tân Thuận), Khu chế xuất Linh Trung (phường Linh Xuân)…, những tấm biển tuyển dụng lao động đỏ rực, bắt mắt treo trước cổng nhà máy từ nhiều tháng nay.

Tại Công ty TNHH Lee Shin International thuộc Khu công nghiệp Tân Tạo (doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực may mặc thời trang), do có nhu cầu mở rộng sản xuất đang tuyển thêm hàng trăm lao động. Công ty cần người cho các vị trí may mẫu, thợ cắt, bảo trì máy may và lao động phổ thông… Ngoài tiền lương, người lao động còn được hỗ trợ 500.000 đồng tiền nhà trọ mỗi tháng, thưởng chuyên cần 200.000 đồng cùng các khoản thưởng năng suất theo năng lực. Doanh nghiệp chấp nhận đào tạo người chưa có kinh nghiệm và phỏng vấn nhận việc ngay.

Công ty thông báo tuyển dụng hàng trăm lao động.

Công ty Vincons thuộc Tập đoàn Vingroup đang tuyển hơn 100.000 lao động phổ thông cho các dự án xây dựng tại TP.HCM và Long An. Các vị trí tuyển dụng gồm xây tô, sơn bả, cốp pha, cốt thép, bê tông… Theo thông tin tuyển dụng, công nhân có thu nhập 14 - 33 triệu đồng/tháng, trong khi tổ trưởng có thể đạt 32 - 41 triệu đồng/tháng tùy năng lực và kinh nghiệm. Doanh nghiệp còn bố trí ký túc xá miễn phí, hỗ trợ ba bữa ăn/ngày, tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm và đào tạo nghề cho lao động mới.

Tận dụng đủ các kênh từ tuyển dụng trực tiếp tại doanh nghiệp, tham gia ngày hội tuyển dụng của địa phương, đăng tuyển online, đăng thông tin trên các sàn việc làm trực tiếp… thế nhưng ông Nguyễn Gia Huy, trưởng phòng nhân sự một công ty về cơ khí chế tạo máy (xã Củ Chi) cho biết tuyển dụng liên tục nhưng nguồn lao động vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.

Nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn chờ người lao động.

Là một trong những lao động vừa tìm được việc tại TP.HCM, chị Nguyễn Thị Hòa (22 tuổi, quê Vĩnh Long) khá bất ngờ khi được nhận việc nhanh chóng. “Tôi mới lên thành phố, chưa có kinh nghiệm nên nghĩ sẽ khó tìm việc. Không ngờ chỉ nộp hồ sơ vài ngày đã được gọi đi làm. Công ty cho biết sẽ đào tạo nghề trong khoảng ba tháng trước khi ký hợp đồng chính thức”, chị Hòa nói.

Thiếu cả lao động phổ thông lẫn nhân lực chất lượng cao

Không chỉ các ngành sản xuất, nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với bài toán thiếu nhân sự trình độ cao.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty Thực phẩm Thiên Nhiên (phường Thới An) - cho biết doanh nghiệp đang tuyển nhiều vị trí như kế toán, nhân viên kinh doanh, lao động phổ thông… lương 8-15 triệu đồng/tháng. Theo bà My, từ đầu năm đến nay công ty vẫn chưa tuyển đủ số lượng.

Ngày hội việc làm tại TP.HCM kết nối doanh nghiệp với người tìm việc.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở việc doanh nghiệp không có việc làm mà ở sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của người lao động. Nhiều bạn trẻ muốn làm việc văn phòng hơn là lao động kỹ thuật hoặc sản xuất. Trong khi đó, thực tế nhiều vị trí kỹ thuật hiện nay có thu nhập tốt và cơ hội phát triển lâu dài nhưng doanh nghiệp rất khó tuyển người”, bà My nhận xét.

Tại Khu công nghiệp VSIP 1 (phường Bình Hòa, TP.HCM), nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng tương tự. Các vị trí lao động phổ thông với mức thu nhập 10-15 triệu đồng/tháng được đăng tuyển liên tục nhưng số lượng hồ sơ nhận được khá hạn chế.

Theo các doanh nghiệp, sự thiếu hụt lao động hiện nay không chỉ xuất phát từ quy mô nguồn cung mà còn do sự thay đổi trong quan niệm nghề nghiệp. Thay vì gắn bó lâu dài với nhà máy, nhiều người lựa chọn công việc tự do, kinh doanh trực tuyến hoặc làm tài xế công nghệ để có thời gian linh hoạt hơn.

Trong khi đó, quá trình chuyển đổi số, tự động hóa sản xuất khiến nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cơ khí, điện - điện tử, lập trình vận hành hệ thống tự động và quản lý sản xuất ngày càng tăng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu chuyên môn vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có chế độ tốt sẽ giữ chân lao động lâu dài.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố ghi nhận hơn 68.400 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Số người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng giảm gần 27,5%. Đây là tín hiệu cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh đang phục hồi, nhu cầu tuyển dụng gia tăng và người lao động có nhiều cơ hội việc làm hơn.

Nhiều chuyên gia lao động nhận định, bên cạnh xu hướng làm việc tự do và kinh doanh trực tuyến ngày càng phổ biến, một bộ phận lao động sau dịch Covid-19 đã lựa chọn ở lại quê nhà thay vì quay trở lại các đô thị lớn. Điều này khiến nguồn cung lao động tại các trung tâm công nghiệp chưa thể phục hồi hoàn toàn.

Để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực, các doanh nghiệp cần thêm những chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động và cải thiện điều kiện làm việc. Khi doanh nghiệp cần người còn người lao động cần việc, việc kết nối hiệu quả cung cầu lao động vẫn là chìa khóa để thị trường lao động TP.HCM phát triển bền vững.