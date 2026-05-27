Chuyên gia chỉ ra 'đòn bẩy' giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình

AI và các chuẩn mực xanh đang trở thành chìa khóa nâng cao năng suất lao động, mở rộng thị trường và thúc đẩy kinh tế Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững.

Chuyên gia nhấn mạnh Al sẽ không lấy đi việc làm, ngược lại sẽ tạo ra nhiều việc làm, cơ hội tăng trưởng mới. Ảnh: Nam Khánh.

Tại Hội thảo "Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới", do Báo Dân trí tổ chức chiều 27/5, các chuyên gia nhận định nếu Việt Nam muốn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP hai con số trong nhiều năm liên tiếp, yêu cầu bắt buộc là phải thay đổi chất lượng tăng trưởng và áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

1 USD chi đầu tư AI sẽ tạo ra được 3,7 USD

Chia sẻ tại hội thảo, TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho biết xu hướng tiêu dùng xanh đang định hình lại thị trường nội địa trị giá 7 triệu tỷ đồng (khoảng 290 tỷ USD ) của Việt Nam, nơi có đến 84% người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm sạch và có cam kết ESG. Áp lực từ thị trường hiện buộc các doanh nghiệp phải nhanh chóng thay đổi mô hình sản xuất truyền thống để nâng cao trách nhiệm xã hội.

Trong bối cảnh đó, vai trò điều tiết của Chính phủ được coi là chủ chốt. Với quy mô vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 8,22 triệu tỷ đồng và chi thường xuyên khoảng 10,06 triệu tỷ đồng , Nhà nước hiện là "người tiêu dùng lớn nhất" của nền kinh tế, nắm quyền lực lớn trong việc định hình thị trường.

"Thông qua mua sắm công, phân bổ nguồn vốn và lựa chọn dự án, Chính phủ có thể điều chỉnh trực tiếp hành vi của doanh nghiệp theo hướng xanh hơn và trách nhiệm hơn", ông Lê Duy Bình phân tích.

Theo TS. Lê Duy Bình, đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu đang chịu tác động ngày càng lớn từ các tiêu chuẩn ESG. Ảnh: BTC.

Đáng chú ý, ông Lê Hùng Cường, Tổng giám đốc FPT Digital cho rằng công nghệ và đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn chuyển đổi số thông thường, mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với các doanh nghiệp nội địa nếu muốn bứt phá trong giai đoạn mới.

Các mô hình kinh tế công nghệ cao cho thấy mỗi USD đầu tư vào AI có khả năng tạo ra 3,7 USD giá trị hoàn lại. Đây là công cụ cốt lõi để doanh nghiệp tái cấu trúc, tối ưu hóa vận hành, tăng năng suất lao động và là đòn bẩy chính giúp Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

"Tích hợp AI vào chuỗi sản xuất kinh doanh là động lực quan trọng nhất trong giai đoạn tăng trưởng mới", ông Lê Hùng Cường khẳng định.

AI thành động lực mới cho tăng trưởng 2 con số

Chia sẻ thêm về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá việc tận dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đặc biệt là AI, sẽ giúp tối ưu hóa việc khai thác tài nguyên, giảm giá thành sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập thực tế của người dân và kích cầu toàn diện cho nền kinh tế.

Trước những lo ngại về việc AI sẽ thay thế con người, ông Thọ cho rằng làn sóng này tương tự như những nỗi sợ hãi từ thời kỳ Cách mạng Công nghiệp thế kỷ 19. Thực tế, công nghệ mới không triệt tiêu việc làm mà sẽ tái định vị thị trường lao động.

Theo đó, AI sẽ giải phóng con người khỏi các công việc lặp đi lặp lại, hạ giá thành dịch vụ và mở ra các phân khúc thị trường mới. Thay vì làm mất việc làm, AI sẽ thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao như phát triển phần mềm, dịch vụ số và các ngành công nghiệp dựa trên tri thức.

Ông Thọ dẫn chứng năng lực công nghệ của Việt Nam đã được chứng minh trên bản đồ toàn cầu khi các ứng dụng do kỹ sư trong nước phát triển đạt khoảng 6 tỷ lượt tải trong năm qua. Trong đó có tới 5,1 tỷ lượt đến từ thị trường quốc tế. Trung bình mỗi phút có 12.000 lượt tải ứng dụng của Việt Nam, lĩnh vực này hiện tăng trưởng 65% mỗi năm và tạo ra khoảng 49.000 việc làm trực tiếp.

Những số liệu trên cho thấy tiềm năng khổng lồ của nguồn nhân lực số tại Việt Nam. Nếu tận dụng tốt các định hướng chiến lược vĩ mô và thúc đẩy ứng dụng công nghệ sâu rộng, Việt Nam hoàn toàn có thể nâng cao chất lượng tăng trưởng, giải phóng năng suất lao động của thị trường hơn 100 triệu dân và hiện thực hóa mục tiêu phát triển hai con số một cách bền vững.