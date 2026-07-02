TP.HCM thu hồi khu 'đất vàng' 5,6 ha của Vinafood II

UBND TP.HCM quyết định thu hồi hơn 5,6 ha đất tại số 561 Kinh Dương Vương (phường An Lạc) do Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) quản lý.

Khu “đất vàng” rộng hơn 5,6 ha tại số 561 đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc). Ảnh: Đỗ Khang.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thu hồi khu đất rộng 56.443 m2 tại số 561 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc do Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty Cổ phần (Vinafood II) quản lý.

Khu đất này trước đây được TP.HCM cho Vinafood II thuê theo hợp đồng ký năm 2014. Theo quyết định, việc thu hồi được thực hiện theo Khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai 2024, do doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng đất.

Sau khi thu hồi, Vinafood II có trách nhiệm bàn giao toàn bộ khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để đơn vị này tiếp nhận, quản lý và đề xuất phương án xử lý theo quy định.

UBND TP.HCM cũng giao cơ quan thuế kiểm tra, truy thu tiền thuê đất còn thiếu (nếu có), đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, bảo vệ khu đất, tránh phát sinh tình trạng sử dụng trái phép trong thời gian chờ phương án khai thác mới. Hợp đồng thuê đất giữa TP.HCM và Vinafood II ký năm 2014 sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và được thi hành sau 10 ngày kể từ khi Vinafood II nhận được thông báo thu hồi đất.

Khu đất này từng được Thanh tra Chính phủ xác định có nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng. Trước đó, UBND TP.HCM đã đưa khu đất này vào danh sách các cơ sở nhà, đất thuộc diện rà soát để thu hồi theo quy định của Luật Đất đai mới.

Khu đất nằm trên trục đường Kinh Dương Vương, cửa ngõ phía tây TP.HCM, có diện tích hơn 5,6 ha và được giới đầu tư đánh giá có giá trị thương mại lớn nhờ vị trí thuận lợi. Theo kết luận thanh tra trước đây, Vinafood II từng liên doanh với đối tác để triển khai dự án bất động sản tại khu đất này nhưng sau đó dự án bị đình trệ nhiều năm.