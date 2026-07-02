Nhóm công trình đầu tiên 'về đích' tại sân bay Long Thành

Nhóm 6 công trình trụ sở của các cơ quan quản lý Nhà nước tại sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành xây dựng, trở thành dự án đầu tiên "về đích".

Dự án thành phần 1 của sân bay Long Thành đã "về đích" khi hoàn thiện đủ 6 công trình. Ảnh: ACV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết các công trình thuộc Dự án thành phần 1 - trụ sở các cơ quan quản lý Nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng.

Đây là nhóm công trình đầu tiên trong tổng thể dự án sân bay Long Thành hoàn thành phần xây dựng.

Dự án gồm 6 công trình là trụ sở Hải quan, Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an địa phương, Trạm Kiểm dịch động vật và Trạm Kiểm dịch thực vật.

Theo ACV, đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện công tác đấu nối hệ thống điện, nước và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với các hạng mục liên quan. Sau khi hoàn tất, các công trình sẽ kết nối với hệ thống hạ tầng chung của sân bay, bảo đảm điều kiện để các cơ quan quản lý Nhà nước có thể vận hành ngay khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đưa vào khai thác.

Dự án thành phần 1 có vai trò xây dựng trụ sở làm việc cho các cơ quan quản lý Nhà nước hoạt động tại sân bay như hải quan, xuất nhập cảnh, công an và kiểm dịch. Đây là một trong 4 dự án thành phần của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Sau khi hoàn tất, các công trình này sẽ kết nối với hệ thống hạ tầng chung của sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng - Quyền tổng giám đốc ACV, tính đến hiện tại, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án sân bay Long Thành đạt 67.069/ 86.348 tỷ đồng , tương đương với 77,67% tổng giá trị hợp đồng.

Đặc biệt, sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, công tác thi công trên công trường đã được đẩy mạnh. Các nhà thầu đang nỗ lực tăng cường nhân lực, thiết bị, cam kết thực hiện vượt tiến độ ở nhiều hạng mục đường găng. Tổng số lượng công nhân trực tiếp tại công trường đạt bình quân 7.300 người.

Hạng mục quan trọng nhất là Nhà ga hành khách (Gói thầu 5.10) đang ghi nhận tăng trưởng tích cực về sản lượng, đảm bảo sẵn sàng khai thác nhà ga vào tháng 9.

Ông Nguyễn Đức Hùng đồng thời cho biết ACV đang xây dựng phương án phân chia và khai thác hài hòa giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất theo nguyên lý "phân vai theo thị trường" thay vì dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng. Cụ thể, Tân Sơn Nhất sẽ giữ lại toàn bộ mạng bay nội địa và mạng quốc tế tầm ngắn - trung.

Theo ông, đây là cách tiếp cận để đồng thời đạt hai mục tiêu: Vừa giữ cho Tân Sơn Nhất tiếp tục hoạt động có lãi, vừa đưa Long Thành vào khai thác có hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.

Đến nay, ACV đã làm việc với các hãng hàng không, các đối tác về phương án, kịch bản khai thác sân bay Long Thành, cũng như tổ chức nhiều đoàn làm việc, khảo sát tại công trường dự án. Ông Hùng cho hay đa số ý kiến của các hãng hàng không trong nước và quốc tế đều bày tỏ mong muốn được khai thác tại Long Thành.

"ACV cam kết sẽ hoàn thành xây dựng toàn bộ 13 gói thầu xây lắp chính của dự án đảm bảo đủ cơ sở hạ tầng để cảng hàng không Long Thành khai thác thương mại, an toàn trong tháng 12", ông khẳng định.