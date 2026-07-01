Toàn cảnh cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành trong tương lai

Sáng nay (ngày 1/7), TP.HCM tổ chức khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), trong đó có dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Điểm đầu của tuyến kết nối với đường Vành đai 4 TP.HCM và ĐT.991 tại phường Tân Thành. Với chủ trương đầu tư đã được HĐND TP.HCM thông qua ngày 19/6, tổng mức đầu tư dự án khoảng 46.918 tỷ đồng , triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao), thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2029.

Cao tốc dự kiến có chiều dài khoảng 42 km, quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh và hệ thống đường song hành hai bên tuyến. Tốc độ thiết kế phần tuyến chính là 100 km/h, trong khi đường song hành 60 km/h.

Trong ảnh là nút giao với Quốc lộ 56, đoạn qua địa phận huyện Châu Đức (cũ) sau khi tuyến cao tốc đi qua hồ Đá Đen, nông trường cao su Bình Ba.

Sau khi đi qua trung tâm huyện Châu Đức cũ, tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành dự kiến tiếp tục tiến tới nút giao quan trọng kết nối các trục đường lớn gồm Bình Giã - Đá Bạc, DT992, DT996 và DH29F.

Sau khi qua ngã 6 xã Đá Bạc, tuyến cao tốc sẽ tiếp tục kéo dài hướng đến thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc cũ. Tại đây, tuyến đường sẽ giao cắt với Quốc lộ 55 và băng qua khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, một trong những vùng sinh thái rừng ven biển quý hiếm còn lại ở Đông Nam Bộ.

Theo kế hoạch, dự án gồm 2 dự án thành phần, gồm dự án thành phần 1 - xây dựng và hoàn thiện nút giao với DT.991 và Vành đai 4, chiều dài khoảng 2,27 km và dự án thành phần 2 - xây dựng phần tuyến chính còn lại, chiều dài khoảng 39,8 km.

Đây là tuyến đường cao tốc đô thị kết nối trực tiếp sân bay Long Thành đến các trung tâm du lịch và kinh tế biển khu vực Đông Nam Bộ, có ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển hướng biển của TP.HCM, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics và tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

TP.HCM vừa khởi công 8 dự án trọng điểm với tổng vốn lên đến hơn 253.033 tỷ đồng , huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, PPP và đầu tư trực tiếp bằng vốn tư nhân.

Cao tốc kết nối "thủ phủ resort" với cửa ngõ hàng không quốc tế có tổng mức đầu tư gần 47.000 tỷ đồng , chính thức khởi công ngày 1/7.

Từ trung tâm hành chính cho đến công trình văn hóa, "siêu" cảng, cùng các mạng lưới metro, cao tốc liên vùng, TP.HCM đang dần hoàn thiện bức tranh đô thị hiện đại, tầm cỡ.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.