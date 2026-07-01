Các doanh nhân cùng TP.HCM xây loạt dự án gần 10 tỷ USD

Sáng nay (1/7), TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Tổng mức đầu tư của 8 dự án đợt này lên đến hơn 253.033 tỷ đồng , tương đương khoảng 9,6 tỷ USD , huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, hợp tác công - tư (PPP) và đầu tư trực tiếp bằng vốn tư nhân.

Đồng hành cùng TP.HCM trong 8 dự án đợt này có các doanh nghiệp tư nhân lớn như Sun Group, Vingroup , Masterise Group, Geleximco, CTCP Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC), cùng Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Minh Trường, Thành viên Hội đồng Sáng lập, Chủ tịch HĐQT Sun Group bày tỏ việc được giao thực hiện dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng là một trọng trách và cơ hội lịch sử đối với tập đoàn. Ông cam kết huy động những nguồn lực tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của thành phố, triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính bền vững lâu dài.

Dự án được thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư 29.317 tỷ đồng , bao gồm 5 dự án thành phần trải rộng trên quy mô khoảng 73,3 ha. Trong đó, điểm nhấn là không gian công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội được tổ chức theo ý tưởng "9 chương - 9 dòng nước", tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua trải nghiệm lịch sử - văn hóa.

Toàn bộ công trình sẽ hình thành hành lang văn hóa - lịch sử - du lịch ven sông Sài Gòn, đồng thời tạo dựng quần thể không gian công cộng xanh, hiện đại và giàu bản sắc. Việc đầu tư đồng bộ cũng được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết các điểm nghẽn giao thông khu vực cửa ngõ phía nam TP.HCM, tăng cường kết nối giữa khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội với khu trung tâm thành phố.

Một dự án đặc biệt khác cũng được khởi công sáng nay là đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu, lần đầu tiên tạo ra một trục giao thông trực tiếp kết nối hai cực tăng trưởng mới của TP.HCM, mở ra không gian phát triển hướng biển và thúc đẩy kinh tế biển, du lịch, logistics. Chia sẻ tại sự kiện, bà Trần Vân Anh - Phó tổng giám đốc Vingroup bày tỏ tin tưởng công trình sẽ trở thành biểu tượng hạ tầng mới của TP.HCM, góp phần đưa Cần Giờ trở thành đô thị biển hiện đại, kết nối mạnh mẽ với khu vực và thế giới.

Lãnh đạo Vingroup cam kết sẽ huy động những nguồn lực tốt nhất về tài chính, công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm quản trị dự án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Với tổng mức đầu tư khoảng 93.159 tỷ đồng (tương đương 3,6 tỷ USD ), triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT, dự án sẽ hình thành tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 14 km, bao gồm hơn 8 km cầu vượt biển, 3,85 km hầm vượt biển và 2,15 km đường dẫn. Tuyến đường có quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/h. Thời gian thực hiện đến năm 2029.

Trong khi đó, liên danh CTCP Tập đoàn Geleximco cùng ITC Corp và SCIC được giao thực hiện dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng . Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco khẳng định dự án sẽ là chìa khóa chiến lược, cửa ngõ kinh tế biển trọng yếu, trung tâm trung chuyển container, trung tâm logistics của khu vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM và cả nước.

Theo kế hoạch, cảng sẽ được đưa vào khai thác thương mại từ quý II/2028 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2034, với công suất thiết kế đạt 10,8 triệu TEUs/năm và có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 250.000 DWT. Thay mặt liên danh, ông Tiền cam kết sẵn sàng mọi nguồn lực tài chính, quyết tâm tổ chức thi công thần tốc, đưa từng giai đoạn vào khai thác thương mại sớm, sớm nhất và tối đa nhất so với tiến độ đã được phê duyệt.

Theo ông Vũ Văn Tiền, việc đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm hôm nay thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp nhằm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, khẳng định sức mạnh đồng lòng giữa nhà nước với tư nhân để hiện thực hóa những tầm nhìn mang tính thời đại.

Không phải ai cũng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những doanh nhân, tỷ phú, những nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, vẫn có cách để chúng ta tiếp cận, tìm hiểu về câu chuyện kinh doanh, cuộc đời, kinh nghiệm của các doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng thông qua sách.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách doanh nhân - nơi chia sẻ những cuốn sách, câu chuyện về cuộc đời và kinh nghiệm của các tỷ phú, nhà quản lý nổi tiếng thế giới. Tủ sách không chỉ bao gồm các cuốn sách, câu chuyện từ tác giả độc lập mà còn bao gồm những cuốn sách do chính các tỷ phú viết về cuộc đời mình. Tủ sách doanh nhân mong muốn gửi tới độc giả các câu chuyện, góc nhìn về những cá nhân thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời mong muốn lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc cho người Việt.