Vingroup khởi công đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu 3,6 tỷ USD

Dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư khoảng 93.159 tỷ đồng (3,6 tỷ USD), triển khai theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.

Đây là một trong 8 công trình, dự án trọng điểm được TP.HCM tổ chức lễ khởi công sáng nay (1/7), chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Chia sẻ tại sự kiện, bà Trần Vân Anh - Phó tổng giám đốc Vingroup bày tỏ sự vinh dự và tự hào khi được giao trọng trách đầu tư công trình giao thông cấp đặc biệt, quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ này.

Bà Trần Vân Anh - Phó tổng giám đốc Vingroup phát biểu tại lễ khởi công các dự án sáng 1/7. Ảnh: Duy Hiệu.

Thực tế, đây là lần đầu tiên có một trục giao thông trực tiếp kết nối Cần Giờ với trung tâm du lịch và cảng biển lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ, mở ra không gian phát triển hướng biển và thúc đẩy kinh tế biển, du lịch, logistics cho khu vực Cần Giờ.

Dự án có điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa, thuộc Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise), xã Cần Giờ; điểm cuối tại nút giao với đường 30 Tháng 4, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa.

Tổng chiều dài khoảng 14 km, bao gồm phần cầu vượt biển dài hơn 8 km, hầm vượt biển dài khoảng 3,85 km và phần đường dẫn khoảng 2,15 km. Tuyến đường có quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Tổng mức đầu tư khoảng 93.159 tỷ đồng (tương đương 3,6 tỷ USD ), triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Thời gian thực hiện đến năm 2029.

Dự án gồm 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 xây dựng đường dẫn đầu cầu phía Cần Giờ, dự án thành phần 2 giải phóng mặt bằng và xây dựng nút giao, đường dẫn phía Vũng Tàu, còn dự án thành phần 3 xây dựng cầu và hầm.

Phối cảnh dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Vingroup.

Bà Trần Vân Anh cho biết khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống còn khoảng 10 phút, tạo ra thay đổi lớn đối với giao thương, du lịch, vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa và đời sống người dân. Tuyến đường cũng sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông liên hoàn từ lõi đô thị TP.HCM qua Cần Giờ đến Vũng Tàu.

Cùng với đại đô thị Vinhomes Green Paradise, công trình được kỳ vọng tạo động lực để Cần Giờ đón khoảng 40 triệu lượt du khách mỗi năm, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM và khu vực.

"Ý thức sâu sắc về trách nhiệm đó, chúng tôi cam kết huy động những nguồn lực tốt nhất về tài chính, công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm quản trị dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật", lãnh đạo Vingroup nhấn mạnh.

Bà tin tưởng tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ trở thành biểu tượng hạ tầng mới của TP.HCM, góp phần đưa Cần Giờ trở thành đô thị biển hiện đại, kết nối mạnh mẽ với khu vực và thế giới.