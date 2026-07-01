Ngắm phối cảnh đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu khởi công ngày 1/7

Dự án có chiều dài hơn 14 km, gồm gần 1,9 km đường dẫn, 8 km đường vượt biển, 295 m đường kết nối từ cầu vào hầm và 3,85 km hầm vượt biển. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng .

Với chủ trương đầu tư đã được HĐND TP.HCM thông qua, đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu được xây dựng theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tuyến đường được thiết kế quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, với diện tích sử dụng đất và mặt nước hơn 169 ha. Đồ họa: Phan Nhật.

Nhà đầu tư huy động 100% vốn để triển khai công trình, không sử dụng vốn Nhà nước trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Thời hạn hợp đồng dự kiến là 7 năm, trong đó, việc xây dựng được thực hiện giai đoạn 2026-2029. Trong ảnh là đoạn cầu vượt biển trước khi dẫn vào đường hầm.

Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và giao thương. Hiện tại người dân muốn di chuyển giữa Vũng Tàu và Cần Giờ phải dùng phà, mất tới 35 phút. Khi hoàn thành, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ giúp kết nối 2 khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ trong 10 phút. Ảnh: Quỳnh Danh.

Việc đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu nhằm hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực phía Nam, mở rộng không gian phát triển của TP.HCM sau sáp nhập, đồng thời phát huy hiệu quả các dự án hạ tầng lớn tại khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực sẽ xây cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, vị trí này nằm gần bến phà Vũng Tàu - Cần Giờ thuộc địa phận phường Vũng Tàu.

Không chỉ tham gia đầu tư trong các siêu dự án trọng điểm, các doanh nghiệp tư nhân cũng liên tục đồng hành, đóng góp ý kiến, cùng TP.HCM hoàn thiện các cơ chế, chính sách lớn.

Doanh nghiệp tư nhân đang ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình kiến tạo diện mạo mới cho TP.HCM, thông qua các đề xuất nghiên cứu và đầu tư vào những dự án hạ tầng trọng điểm.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.