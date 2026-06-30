Ngày mai, TP.HCM sẽ khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm

TP.HCM sẽ khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng thuộc danh mục công trình được khởi công ngày 1/7. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 1/7, TP.HCM sẽ tổ chức lễ khởi công đầu tư phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội tại khu vực Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu).

Các dự án gồm Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1); cầu đường Bình Tiên, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1); nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác; đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50.

Trong số các dự án khởi công đợt này, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần kiến tạo trục không gian văn hóa ven sông Sài Gòn gắn với di sản lịch sử cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với chủ trương đầu tư đã được HĐND TP.HCM thông qua, dự án dự kiến triển khai tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng với quy mô khoảng 73,3 ha, tổng mức đầu tư 29.317 tỷ đồng . Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục phê duyệt ký kết hợp đồng BT trong năm nay, tiến tới xây dựng từ quý III/2026 đến quý II/2029.

Dự án gồm 5 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần số 1 là xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng quy mô khoảng 9,6 ha, được kết nối đồng bộ với dự án cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM (1,4 ha) đang được thực hiện; hình thành quần thể văn hóa điểm nhấn khoảng 11 ha tại nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911.

Các dự án thành phần còn lại gồm chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội; nâng cấp hạ tầng giao thông đường Nguyễn Tất Thành, đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng giao thông trục đường Tôn Đức Thắng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

Ở lĩnh vực giao thông, dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu dài 14 km với tổng mức đầu tư khoảng 93.156 tỷ đồng cũng sẽ được khởi công. Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và giao thương. Hiện tại người dân muốn di chuyển giữa Vũng Tàu và Cần Giờ phải dùng phà, mất tới 35 phút. Khi hoàn thành, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ giúp kết nối 2 khu vực, giảm thời gian di chuyển chỉ trong 10 phút.

Việc đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu nhằm hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực phía Nam, mở rộng không gian phát triển của TP.HCM sau sáp nhập, đồng thời phát huy hiệu quả các dự án hạ tầng lớn tại khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu.

Còn dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư dự án khoảng 46.918 tỷ đồng . Tuyến cao tốc được kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian kết nối từ sân bay Long Thành ra khu vực ven biển, tăng khả năng phát huy vai trò động lực tăng trưởng của cả Hồ Tràm lẫn sân bay.

Trong khi đó, cảng Cái Mép Hạ định hướng trở thành cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế. Cảng được đầu tư mới trên diện tích 351,2 ha, vốn đầu tư khoảng 50.820 tỷ đồng , tổng công suất thiết kế 11 triệu TEUs mỗi năm.