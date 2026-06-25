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Kinh doanh

Sáng 1/7, TP.HCM sẽ khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm

  • Thứ năm, 25/6/2026 16:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sở VH&TT TP.HCM vừa cập nhật các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Ông Võ Văn Sơn - Phó chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phát biểu tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM, chiều 25/6. Ảnh: Thảo Liên.

Thông tin được ông Võ Văn Sơn - Phó chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 25/6.

Theo ông Sơn, hoạt động trọng tâm là Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra sáng 2/7 tại Hội trường Thống nhất (phường Bến Thành).

Chương trình gồm các nội dung như chương trình nghệ thuật đặc biệt, chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, diễn văn kỷ niệm của Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu của đại biểu công dân thành phố, phát biểu của đại diện thế hệ trẻ và bế mạc.

Bên cạnh lễ kỷ niệm chính thức, thành phố cũng lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chào mừng khác.

Cụ thể, sáng 26/6 sẽ khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần VI năm 2026 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp. Đến sáng 28/6, chương trình đi bộ đồng hành với chủ đề “Hành trình di sản - Tiến bước tương lai” sẽ diễn ra trên đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn).

Ngày 29/6, TP.HCM sẽ khai mạc triển lãm hình ảnh, tuyên truyền cổ động kỷ niệm tại công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn) và Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2026 tại Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn).

Sáng sớm ngày 1/7, TP.HCM sẽ tổ chức lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Đáng chú ý, đến 9h sáng cùng ngày, thành phố tổ chức lễ khởi công đầu tư phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội tại khu vực bên trong Cảng Sài Gòn (phường Xóm Chiếu).

Chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D Mapping sẽ được tổ chức trước trụ sở UBND TP.HCM (phường Sài Gòn) vào tối 1/7 và 2/7.

Cũng trong tối 2/7, tại Hội trường Thống nhất sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Chương trình có các điểm cầu phụ tại Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

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Thảo Liên

khởi công TP.HCM Cảng Sài Gòn hạ tầng 50 năm

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