TP.HCM phấn đấu khởi công đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước 2/9

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 47,7 km, kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, được thành phố đặt mục tiêu khởi công trước ngày 2/9.

TP.HCM đặt mục tiêu khởi công dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước 2/9. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 27/6, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải) do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì, đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM đã báo cáo tiến độ triển khai 8 dự án trọng điểm trên địa bàn, gồm các dự án Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến cao tốc và hệ thống đường sắt đô thị.

Riêng trong lĩnh vực đường sắt đô thị, TP.HCM đang triển khai quy hoạch 10 tuyến với tổng chiều dài khoảng 346 km. Bên cạnh các tuyến đang thi công, thành phố đặt mục tiêu khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2/9.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài khoảng 47,7 km, đi qua các phường Bình Trưng, Long Trường (TP.HCM) và các phường, xã của Đồng Nai gồm Nhơn Trạch, Long Thành, Long Phước, Xuân Quế và Xuân Đường.

Tuyến dự kiến có 18 nhà ga, bao gồm 2 nhà ga ngầm và 16 nhà ga trên cao. Để phù hợp thực tế triển khai, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, dự án được đề xuất triển khai trước 14 nhà ga (Bình Trưng, Đỗ Xuân Hợp, Bà Hiện, Phú Hữu, Long Trường, Vườn Dừa, Long Tân, Phú Thạnh, Tuy Hạ, Nhơn Trạch, Phước Thiện, Xóm Gốc, Long Thành 1, Long Thành 2).

Dự án này đang được TP.HCM giao CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị ngày 27/6. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cũng liên quan đến hạ tầng kết nối sân bay Long Thành, UBND TP.HCM cho biết dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đã khởi công vào tháng 2/2025, hiện khối lượng thi công toàn dự án đã đạt 10%, giải phóng mặt bằng đạt 90%. Thành phố đang tập trung các biện pháp quyết liệt để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 7 này.

Trong khi đó, quyền Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cam kết sẽ hoàn thành xây dựng toàn bộ 13 gói thầu xây lắp chính của dự án sân bay Long Thành, đảm bảo đủ cơ sở hạ tầng để sân bay khai thác thương mại, an toàn trong tháng 12 tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành và nhất là lãnh đạo các địa phương đặc biệt quan tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi việc triển khai các dự án trọng điểm là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong các tháng cuối năm để đóng góp cho tăng trưởng của các địa phương, bởi "trong khi chờ những động lực tăng trưởng mới thì đây chính là nguồn lực rất quan trọng và nằm trong tay các địa phương".

Riêng tại dự án sân bay Long Thành, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng tăng cường giám sát, ACV chịu trách nhiệm triển khai các nhóm công việc.

Còn với các dự án đường sắt, Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan triển khai các nhiệm vụ đã được giao rất cụ thể.