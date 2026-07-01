TP.HCM chính thức khởi công 8 dự án, tổng vốn 9,6 tỷ USD

Sáng 1/7, TP.HCM khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Cụ thể, 8 dự án được khởi công sáng nay gồm Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu; cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1); cầu đường Bình Tiên; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1); nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác; đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50.

Tổng mức đầu tư của 8 dự án (không tính nhà ở xã hội) lên đến hơn 253.033 tỷ đồng , tương đương khoảng 9,6 tỷ USD , huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, PPP và đầu tư trực tiếp bằng vốn tư nhân, thể hiện tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với phương châm "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM".

TP.HCM chính thức khởi công 8 dự án, công trình trọng điểm sáng nay. Ảnh: Duy Hiệu.

8 công trình, dự án được khởi công lần này có tính chất đa lĩnh vực, bao gồm: không gian văn hóa - lịch sử - hạ tầng giao thông - công viên công cộng và cảnh quan ven sông gắn với di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh; hạ tầng giao thông cao tốc kết nối vùng và quốc tế; hạ tầng giao thông đô thị; và hạ tầng cảng biển chiến lược.

Qua đó, TP.HCM tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tạo khí thế mới, động lực mới để thành phố bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ khởi công đồng loạt 8 công trình, dự án trọng điểm là sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, sự kiện đánh dấu bước hiện thực hóa mạnh mẽ Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, triển khai cụ thể nhằm chuẩn bị hạ tầng cho Luật Đô thị đặc biệt dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm nay, hướng đến phân quyền triệt để giao trực tiếp cho thành phố tạo thể chế vượt trội, "đột phá của đột phá" cho TP.HCM, từ đó xác lập mô hình phát triển mới, đưa thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và vươn tầm châu Á vào năm 2045.