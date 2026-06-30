Hai nút giao gần 3.600 tỷ ở cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp khởi công

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Vị trí nút giao thông kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và với Quốc lộ 50. Đồ họa: Phan Nhật.
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Sáng mai (1/7), UBND TP.HCM sẽ chính thức khởi công dự án nút giao thông kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác, cùng với loạt công trình, dự án trọng điểm khác chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Trong ảnh là khu vực sẽ triển khai thi công dự án này nằm tại xã Bình Khánh, TP.HCM, cách phà Bình Khánh gần 2 km.
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Phối cảnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.
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Theo quyết định phê duyệt của Sở Xây dựng TP.HCM, dự án được thực hiện theo dạng thức nút giao kim cương, tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng từ ngân sách.
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Nhánh nối đầu cầu Cần Giờ và nhánh đường Rừng Sác đi xã Cần Giờ sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, đáp ứng 6 làn xe; phần đường song hành có quy mô đường phố nội bộ chính, đáp ứng tối thiểu 2 làn xe.
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Nhánh đường Rừng Sác đi phà Bình Khánh được đầu tư theo tiêu chuẩn đường phố chính chủ yếu (đường chính đô thị), vận tốc thiết kế 60 km/h, đáp ứng 4 làn xe.
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Dự án cũng mở rộng hai đoạn cầu cạn hiện hữu đảm bảo phù hợp quy mô giai đoạn 2 của cao tốc Bến Lức - Long Thành và xây dựng mới 4 nhánh lên xuống cầu cạn với quy mô đáp ứng 1 làn xe mỗi nhánh.
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Nơi này cũng sẽ được xây dựng hầm chui, đảo vòng xuyến, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm kiểm soát tải trọng xe, tín hiệu giao thông đường bộ phù hợp quy mô các nhánh đường trong nút giao...
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Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án nhằm hình thành trục giao thông mới hướng tâm, kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với các xã Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông trong khu vực.
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Nút giao hoàn thành sẽ tăng cường khả năng lưu thông và kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị mới và các khu du lịch sinh thái dọc theo tuyến đường Rừng Sác.
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Tại khu vực huyện Bình Chánh (cũ), nút giao hoàn chỉnh với Quốc lộ 50 cũng sẽ được khởi công vào sáng 1/7. Trong ảnh là hiện trạng khu vực sẽ triển khai xây dựng dự án trong thời gian tới.
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Phối cảnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50 (TP.HCM). Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.
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Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 591 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm 457 tỷ đồng, phần còn lại dành cho công tác tư vấn, quản lý dự án và các khoản dự phòng.
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Công trình được thiết kế dạng trumpet với các nhánh rẽ kết nối hai tuyến đường, tổng chiều dài khoảng 1,3 km. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2027.
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Việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao này được đánh giá là cấp thiết nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ, phát huy hiệu quả khai thác toàn tuyến.