Hai nút giao gần 3.600 tỷ ở cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp khởi công

Sáng mai (1/7), UBND TP.HCM sẽ chính thức khởi công dự án nút giao thông kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác, cùng với loạt công trình, dự án trọng điểm khác chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Trong ảnh là khu vực sẽ triển khai thi công dự án này nằm tại xã Bình Khánh, TP.HCM, cách phà Bình Khánh gần 2 km.