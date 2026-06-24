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Diện mạo Bến Bạch Đằng trước khi có trung tâm thương mại ngầm

  • Thứ tư, 24/6/2026 06:00 (GMT+7)
  • 47 phút trước

TP.HCM vừa chốt chủ trương đầu tư xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Theo đó, diện mạo khu vực trung tâm thành phố sẽ có nhiều thay đổi.

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Với chủ trương đầu tư đã được HĐND TP.HCM thông qua, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục phê duyệt ký kết hợp đồng BT trong năm nay, tiến tới xây dựng từ quý III/2026 đến quý II/2029. Trong ảnh là đường Tôn Đức Thắng sẽ được ngầm hóa một phần trong tương lai.
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Khu vực Bến Bạch Đằng cũng sẽ triển khai xây dựng bãi đậu xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm phục vụ nhu cầu đậu xe và giải trí của người dân và du khách khi tới TP.HCM.
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Cùng với đó là mở rộng bờ sông, kè dọc sông; và cải tạo, mở rộng không gian kiến trúc cảnh quan, công viên cây xanh.
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Còn tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, TP.HCM sẽ xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, hiện nhiều nhà kho, bến bãi, xưởng, văn phòng... thuộc khu vực bến cảng trước đây đã được di dời.
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Sau 2 tháng khởi công, dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM tại khu Nhà Rồng - Khánh Hội cũng đang được nhà thầu gấp rút thi công.
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Dự án đầu tư xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng là một trong 4 dự án trọng điểm vừa được HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 19/6, dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).
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Tòa nhà trụ sở Cảng Sài Gòn dự kiến được cải tạo thành văn phòng làm việc, không gian trưng bày và lưu trữ hiện vật, phòng họp báo, tổ chức sự kiện, thư viện, song song với đầu tư phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche (có chức năng trưng bày, tham quan, dịch vụ, lai dắt được trên sông).
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Dự án cũng xây dựng không gian cây xanh cảnh quan, công trình văn hóa, thể thao, kiến trúc, nghệ thuật, dịch vụ và phụ trợ, nhà đón khách tàu du lịch, hầm để xe; cũng như cải tạo nhà thép, kho hiện hữu.
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Cũng trong tổng thể dự án này, TP.HCM sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8-10 làn xe, cùng với xây dựng hầm chui Hoàng Diệu.

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Cầu Tân Thuận 1 có tuổi đời hơn 150 năm sẽ được dỡ bỏ và xây mới với quy mô 6 làn xe.
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Cầu Tân Thuận 2 sẽ được mở rộng lên 8 làn xe. Cây cầu này song song với cầu Tân Thuận 1, hiện cho xe đi 2 chiều từ khu vực quận 4 sang quận 7 (cũ) và ngược lại.
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Đặc biệt, dự án còn bao gồm hạng mục xây dựng cầu đi bộ từ khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội qua Bến Bạch Đằng.
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Tại dự án này, tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước là khoảng 73,3 ha. Tổng mức đầu tư sơ bộ là 29.317 tỷ đồng, trong đó 19.095 tỷ được thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách thành phố chi trả 10.222 tỷ đồng.

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