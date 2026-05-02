Phối cảnh công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội trong tương lai

Ngày 29/4, tại Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu), TP.HCM và Sun Group đã khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM. Công trình là một phần trong giai đoạn 1 của dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn quy mô 147 ha, với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng . Dự án được triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong giai đoạn 1, với quy mô 9 ha và kinh phí đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng , TP.HCM sẽ triển khai khu vực trọng điểm tại khu số 1 - Khu trung tâm Bến Nhà Rồng, bao gồm công viên cảnh quan, quảng trường trung tâm, không gian công cộng ven sông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Công viên văn hóa Bến Nhà rồng - Khánh Hội được thiết kế trên ý tưởng hình ảnh trung tâm là dòng nước, đại diện cho dòng chảy lịch sử chia thành 9 chương, tương ứng 9 giai đoạn cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ quê hương Làng Sen, hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến ngày trở về lãnh đạo cách mạng.

Phối cảnh không gian làng quê Việt Nam với hồ sen, khóm tre và lối đi mộc mạc, gợi nhắc về Làng Sen nơi Người sinh ra.

Hành trình rời quê hương ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành mang chí lớn được tái hiện qua thiết kế cầu đi bộ tạo hình mũi thuyền vươn ra sông Sài Gòn.

Thiết kế "Hành lang Tự do" với không gian đóng âm xuống đất 1,5 m, nhắc nhớ về những năm tháng tù đày gian truân, thử thách nhưng đầy lạc quan của Bác.

Phối cảnh không gian điểm nhấn của dự án là Quảng trường Độc lập - được thiết kế theo hình ngôi sao, tái hiện lại đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Chương cuối với dòng nước thứ 9 - dòng nước trường tồn - được thiết kế bằng hình tượng cột sáng vô cực chiếu thẳng lên trời. Xung quanh cột sáng là 79 đài phun nhỏ, tượng trưng cho 79 tuổi đời của Bác.

Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ mở ra trục không gian công cộng - văn hóa - sinh thái liên tục dọc sông Sài Gòn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm, góp phần tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị ven sông. Khi hoàn thành, toàn dự án sẽ là không gian kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai trong một hành lang liên tục, liền mạch, nơi lịch sử được kể lại một cách sống động cho nhiều thế hệ người Việt và bạn bè quốc tế. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Trần Minh Sơn - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM sẽ được triển khai trong 120 ngày, dự kiến khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quỳnh Danh.

Giai đoạn 2 của dự án là công viên công cộng ven sông Sài Gòn với quy mô 138 ha, được quy hoạch thành không gian cây xanh đa chức năng với các tiện ích công cộng, khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí, cảng hành khách và khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Tại khu kho bãi cảng Khánh Hội, một phần nhà kho hiện hữu sẽ được cải tạo thành tổ hợp công cộng, thương mại và không gian triển lãm sáng tạo theo quy hoạch.

Nhìn từ trên cao, khu vực được quy hoạch mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh nằm tại vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn, mặt tiền tuyến đường Nguyễn Tất Thành, cửa ngõ kết nối trung tâm với khu nam TP.HCM. Đường Nguyễn Tất Thành dự kiến được mở rộng lên 6-8 làn xe, đồng thời xây mới cầu Tân Thuận 1 thay thế cầu hiện hữu nhằm tăng kết nối giao thông khu vực.

Nhiều dự án trọng điểm sắp triển khai ở TP.HCM được thực hiện theo hình thức PPP, với sự tham gia đề xuất của các tập đoàn tư nhân lớn như Sun Group, Vingroup, Thaco...

Ông Trần Bá Dương và ông Đặng Minh Trường đều cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, kinh nghiệm để triển khai các dự án được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần làm đẹp TP.HCM.

