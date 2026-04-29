Chủ tịch Thaco, Sun Group gửi cam kết 'đặc biệt' tới TP.HCM

- Sáng 29/4, TP.HCM đồng loạt khởi công, động thổ 4 dự án trọng điểm tổng vốn 142.000 tỷ đồng chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026)
- Các dự án bao gồm: Quảng trường trung tâm thành phố, thuộc thành phần 4, dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM (733 tỷ); Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm (46.295 tỷ); Cải tạo, chỉnh trang khu Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (20.000 tỷ); Khu đô thị Đại học Quốc tế (59.000 tỷ)
- Điểm cầu trung tâm đặt tại khu vực giao đường Nguyễn Cơ Thạch và đường Mai Chí Thọ thuộc phường An Khánh, nằm trong khu đất đầu tư Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính của thành phố.
4 công trình trọng điểm của TP.HCM
Sáng 29/4, UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).
Điểm cầu trung tâm đặt tại khu vực giao đường Nguyễn Cơ Thạch và đường Mai Chí Thọ thuộc phường An Khánh. Địa điểm này nằm trong khu đất đầu tư Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính của thành phố.
Tại đây, TP đồng loạt tổ chức lễ khởi công dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 TP.HCM đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và dự án thành phần 4 (Quảng trường trung tâm thành phố) thuộc Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính của thành phố.
Cùng thời điểm, tại khuôn viên Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu) diễn ra lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM; đồng thời trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Trong khi đó, tại xã Xuân Thới Sơn, lễ khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế cũng được tổ chức.
Sun Group xây Quảng trường trung tâm thành phố 733 tỷ đồng
Sáng nay, tại điểm cầu trung tâm, nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thuộc hệ sinh thái Sun Group) khởi công Quảng trường trung tâm thành phố (thuộc dự án thành phần 4, dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM) theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Với kinh phí đầu tư hơn 733 tỷ đồng, quảng trường sẽ có sức chứa đáp ứng khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với lễ hội văn hóa.
Theo quy hoạch, Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính mới của TP.HCM được xây dựng ở lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Đây là công trình công cộng cung cấp dịch vụ hành chính - công, phục vụ lợi ích quốc gia và cộng đồng. Diện tích sử dụng đất của dự án là 46,7 ha, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, với tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cam kết sẽ bố trí hơn 5.963 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và huy động khoảng 23.673 tỷ đồng vốn vay để triển khai dự án, với thời gian thực hiện dự kiến trong 2 năm (2026-2028). Ảnh: Quỳnh Danh.
Động thổ tuyến metro số 2 TP.HCM đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm
Tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) - một trong hai dự án đặc biệt quan trọng kết nối trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành - sẽ chính thức động thổ sáng nay với tổng kinh phí đầu tư khoảng 46.295 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Tập đoàn Thaco) là doanh nghiệp được TP.HCM chấp thuận cho tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
Tuyến metro số 2 được quy hoạch đi qua Trung tâm Chính trị - Hành chính mới. Trong quá trình triển khai đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, TP.HCM xác định đây là công trình trọng điểm, cấp bách, cần phải thực hiện ngay. Do vậy, thành phố vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, dự án đặt mục tiêu về đích năm 2030.
Điểm đầu tuyến nằm tại ga Bến Thành (phường Bến Thành), tuyến đi ngầm dọc theo đường Hàm Nghi, tiếp tục đi ngầm qua sông Sài Gòn để sang khu đô thị Thủ Thiêm, đi ngầm dọc theo đường Mai Chí Thọ về Bệnh viện Quốc tế, ga Bình Khánh và về điểm cuối tại ga Thủ Thiêm. Map: Quỳnh Danh.
Sẵn sàng khởi công dự án Quảng trường trung tâm thành phố
Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Diện tích sử dụng đất toàn dự án là 46,7 ha, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, với tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng.
Sáng nay, dự án thành phần 4 - Quảng trường trung tâm thành phố sẽ được khởi công trước, với kinh phí đầu tư hơn 733 tỷ đồng. Theo quy hoạch, sức chứa quảng trường đáp ứng khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với lễ hội văn hóa. Ảnh: Duy Hiệu.
Hơn 20.000 tỷ mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Một dự án đáng chú ý được khởi công sáng nay là cải tạo, chỉnh trang khu Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu). Hạng mục nằm trong quy hoạch tổng thể khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có diện tích khoảng 39,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT.
Nhà đầu tư đề xuất thực hiện là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn. Giai đoạn 1 (9 ha) khoảng 1.224 tỷ, TP.HCM sẽ triển khai khu vực trọng điểm tại khu số 1 - Khu trung tâm Bến Nhà Rồng, bao gồm công viên cảnh quan, quảng trường trung tâm, không gian công cộng ven sông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.
Năm 2016, TP.HCM từng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp 3.100 căn hộ Nhà Rồng - Khánh Hội tại khu đất ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, đến nay, TP.HCM đã quyết định hủy bỏ dự án căn hộ do không còn phù hợp quy hoạch và quy định pháp luật hiện hành, chuyển hướng mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển dịch vụ công cộng.
Việc mở rộng khu di tích được kỳ vọng tạo nên công trình biểu tượng về truyền thống, văn hóa và lịch sử, đồng thời hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh quy mô lớn tại trung tâm. Ảnh: Khương Nguyễn.
Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang dự lễ khởi công Quảng trường trung tâm thành phố
Tại điểm cầu khởi công dự án Quảng trường trung tâm thành phố, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố trực tiếp tham dự.
Tại địa điểm này, đại diện chủ đầu tư có ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco và ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Sun Group.
Vingroup “phá băng” khu đô thị Đại học Quốc tế 2 tỷ USD sau 17 năm
Với tổng vốn khoảng 59.000 tỷ đồng (gần 2,3 tỷ USD), Khu đô thị Đại học Quốc tế là một trong những dự án quy mô lớn nhất khu tây bắc TP.HCM. Dự án do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm chủ đầu tư, có quy mô gần 880 ha, thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn, với ranh giới tự nhiên tiếp giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai.
Tại đây, chủ đầu tư sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng; 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng; 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng, công trình chung cư cao 12-22 tầng và nhà ở xã hội cao 3-10 tầng. Bên cạnh đó, dự án còn có hàng loạt công trình giáo dục đào tạo, cơ sở y tế, văn hóa, chợ, trung tâm thương mại… Quy mô dân số toàn dự án khoảng 135.000 người; quy mô học sinh, sinh viên dự kiến khoảng 60.000 người.
Theo tiến độ dự kiến, khu đô thị sẽ vận hành chính thức từ năm 2035. Ảnh: Quỳnh Danh.
Hiện trạng Khu đô thị Đại học Quốc tế hơn 2 tỷ USD
Khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô gần 880 ha, thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn, với ranh giới tự nhiên tiếp giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai. Dự án này sẽ hưởng lợi trực tiếp khi hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như Vành đai 3 TP.HCM sắp khai thác toàn tuyến cuối năm 2026, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Quốc lộ 22 mở rộng được triển khai trong thời gian tới. Ảnh: Quỳnh Danh.
Chương trình nghệ thuật tại lễ khởi công Quảng trường trung tâm thành phố
Trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án "siêu" cảng Cần Giờ
Tại điểm cầu lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM, đại diện các sở, ngành, nhà đầu tư đã có mặt.
Về phía TP.HCM có ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Bùi Minh Thạnh, Hoàng Nguyên Dinh - Phó chủ tịch UBND TP.HCM...
Đại diện phía doanh nghiệp có ông Trần Minh Sơn, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sun Group; ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam.
Cũng tại sự kiện này, TP.HCM sẽ trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Tham dự có đại diện liên danh chủ đầu tư gồm ông Romain Simon - Giám đốc đầu tư Công ty Đầu tư Terminal Investment Limited Holding S.A.; ông Lê Anh Sơn - Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; và ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng giám đốc CTCP Cảng Sài Gòn. Ảnh: Khương Nguyễn.
Phó bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dự lễ khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế
Tại điểm cầu lễ khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế (xã Xuân Thới Sơn) có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; cùng các lãnh đạo sở, ngành, địa phương.
Đại diện chủ đầu tư từ phía Vingroup có ông Lê Khắc Hiệp - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn. Ảnh: Quỳnh Danh.
Liên danh nhà đầu tư cam kết biến cảng Cần Giờ thành cửa ngõ của Việt Nam ra thế giới
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng giám đốc CTCP Cảng Sài Gòn - cho biết: "Đây là sự kiện đặc biệt mà tổ hợp đầu tư chúng tôi đã kiên trì chuẩn bị, chờ đợi trong suốt những năm tháng qua. Quyết định này không chỉ là một văn bản pháp lý mà là sức mạnh chiến lược và sự tin tưởng Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP.HCM giao phó cho chúng tôi, để thực hiện những khát vọng chinh phục biển cả của dân tộc”.
Theo đại diện liên danh nhà đầu tư, dự án cảng Cần Giờ nằm ở vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế với công suất dự kiến gần 17 triệu TEUs. Cảng Cần Giờ chính là chìa khóa để Việt Nam tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái logistics quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông Tâm cho hay mục tiêu của nhà đầu tư là biến cảng Cần Giờ thành một cửa ngõ ngắn nhất, hiệu quả nhất giúp hàng hóa Việt Nam ra thế giới nhanh hơn và kinh tế hơn. Ảnh: Khương Nguyễn.
Vingroup cam kết triển khai Khu đô thị Đại học Quốc tế đúng tiến độ
Phát biểu tại lễ khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết dự án được phát triển trên diện tích gần 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn, ngay khu vực trung tâm vùng tăng trưởng phía tây bắc TP.HCM. Dự án sở hữu lợi thế giao thông hiếm có khi kết nối trực tiếp với Quốc lộ 22 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (dự kiến hoàn thành năm 2027).
Trong tương lai gần, dự án sẽ còn thuận lợi hơn khi các tuyến metro số 2 và số 3 đi vào hoạt động.
Vingroup định hướng xây dựng nơi đây trở thành "thành phố công viên tri thức hàng đầu châu Á", góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Xác định giáo dục là hạt nhân của dự án, Vingroup dành hơn 150 ha để phát triển hệ thống giáo dục tiên tiến, chất lượng cao, hình thành hệ sinh thái học thuật và sáng tạo. Bên cạnh đó còn có hệ thống bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, tổ hợp sân golf 36 hố, chuỗi tiện ích vui chơi giải trí - ẩm thực…
“Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hưởng ứng Nghị quyết 57/NQ-TW của Đảng và Nhà nước để hình thành một đô thị tri thức đẳng cấp hàng đầu khu vực, tạo động lực tăng trưởng bền vững trong dài hạn”, ông Hiệp khẳng định, đồng thời cam kết Vingroup sẽ tập trung nguồn lực tổ chức thi công đúng tiến độ, chất lượng, tuân thủ đầy đủ các quy định về môi trường và an toàn lao động. Ảnh: Quỳnh Danh.
Bí thư Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được tại lễ khởi công sáng nay
TP.HCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá Khu đô thị Đại học Quốc tế là một trong những dự án quy mô lớn nhằm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao đời sống người dân vùng tây bắc TP.HCM, đồng thời mở ra không gian phát triển mới và nâng cao vị thế của TP.HCM trong khu vực và quốc tế.
Theo ông, TP.HCM hiện xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới. Mục tiêu năm 2026, thành phố phấn đấu đưa quy mô kinh tế số đạt khoảng 30% và tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt khoảng 18%. Do đó, khu đô thị này không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là quyết định chiến lược để cụ thể hóa hướng phát triển công nghệ và tri thức của thành phố.
Phó chủ tịch Trần Văn Bảy khẳng định thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo dự án triển khai liên tục và đúng pháp luật. Song song đó, ông đề nghị Vingroup huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học để đảm bảo tiến độ và chất lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.
Ông tin tưởng rằng dự án sẽ trở thành biểu tượng mới của khu đô thị tri thức và công nghệ, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố. Ảnh: Quỳnh Danh.
Dự án cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ xong trước 2/9
Phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, ông Trần Minh Sơn - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sun Group - cam kết sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho thành phố, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và kỳ vọng của người dân.
Nằm trên diện tích 1,4 ha, tại số 1 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TPHCM, Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ giữ nguyên kiến trúc gốc của tòa nhà Bến Nhà Rồng với mái ngói đặc trưng và hệ thống cột hiên mang dấu ấn thời kỳ thuộc địa Pháp, đồng thời mở rộng không gian trưng bày và trải nghiệm ra phía bờ sông, theo hướng hiện đại, thoáng mở. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành kịp chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Khương Nguyễn.
Hiện trạng khu Bảo tàng Hồ Chí Minh
Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm bên trong cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) được đề xuất cải tạo và mở rộng với quy mô 11 ha, gấp gần 10 lần hiện nay. Khu vực cảng nằm ở vị trí trung tâm, tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành - trục giao thông chính kết nối khu vực phía nam TP.HCM với trung tâm thành phố và sông Sài Gòn, đồng thời có tầm nhìn trực diện sang khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Khương Nguyễn.
"Siêu" cảng Cần Giờ chính thức có nhà đầu tư
Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM chính thức trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cho đại diện liên danh các nhà đầu tư: ông Romain Simon - Giám đốc Đầu tư của Công ty Đầu tư Terminal Investment Limited Holding S.A.; ông Lê Anh Sơn - Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; và ông Nguyễn Lê Chơn Tâm - Tổng giám đốc CTCP Cảng Sài Gòn.
Việc lựa chọn nhà đầu tư cho "siêu" cảng quốc tế Cần Giờ được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cấp hệ thống cảng biển Việt Nam. Ảnh: Khương Nguyễn.
Hiện trạng khu vực sẽ là "siêu" cảng Cần Giờ 5 tỷ USD trong tương lai
Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại khu vực cù lao Phú Lợi, cửa sông Cái Mép (xã Thạnh An, TP.HCM), sở hữu lợi thế kết nối thuận lợi với các tuyến hàng hải quốc tế và hệ thống giao thông đường thủy.
Cảng được xây dựng trên cù lao biệt lập chỉ cách cụm cảng Cái Mép - Thị Vải chưa đầy 2 km theo đường chim bay, hiện tại chưa có hệ thống giao thông đường bộ kết nối trực tiếp tới dự án. Dự kiến từ đây đến năm 2029, TP.HCM sẽ triển khai xây dựng hoàn tất cầu Cần Giờ nối xã Cần Giờ với xã Nhà Bè. Ảnh: Quỳnh Danh.
Cam kết của Chủ tịch Sun Group với TP.HCM
Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết TP.HCM được trao cho những cơ chế đặc thù vượt trội không chỉ để tháo gỡ điểm nghẽn mà để thành phố chủ động kiến tạo các phát triển mang tính đột phá trong giai đoạn mới. Tinh thần đó đã được thành phố thực hiện hóa một cách nhất quán và quyết liệt từ chủ trương đến hành động, tạo nền tảng cho khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào những khu vực hạ tầng chiến lược.
Ông nhận định các dự án được khởi công hôm nay thể hiện sự bao phủ kỹ thuật rộng khắp từ giao thông, đô thị, hành chính, văn hóa, di sản, giáo dục, logistics với kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo của hệ sinh thái công trình toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu của cả nước.
"Sun Group tự hào khi được tham gia xây dựng cụm công trình Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính của thành phố. Đồng thời, triển khai dự án khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh", lãnh đạo Sun Group nói và cam kết huy động mọi nỗ lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng đẳng cấp, sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho thành phố. Ảnh: Duy Hiệu.
Hiện trạng toàn tuyến metro số 2 TP.HCM
Tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương) có chiều dài hơn 11 km, đi qua 11 nhà ga, trong đó có 10 ga ngầm và 1 ga trên cao.
Ga ngầm Bến Thành là ga đầu tiên của tuyến metro số 2. Đoạn đào hở sau ga Bến Thành (bên dưới đường Phạm Hồng Thái) sau khi hoàn thành thi công sẽ được tận dụng làm bãi đậu xe ngầm, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm. Ảnh: MAUR; Quỳnh Danh.
Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương cam kết làm bằng được hệ thống đường sắt kiểu mẫu
Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương cam kết tuân thủ nghiêm pháp luật và mọi quy định của Nhà nước trong việc thực hiện dự án; đảm bảo áp dụng công nghệ tiên tiến và quản lý chặt chẽ, khoa học để dự án vận hành an toàn, hiệu quả. Đồng thời, thực hiện chuyển giao công nghệ và nội địa hóa tốt nhất để đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Trong quá trình thực hiện, Thaco sẽ phối hợp cùng thành phố xây dựng các định mức kỹ thuật, tạo tiền đề cho sự phát triển hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai với mức đầu tư và chi phí vận hành tối ưu.
Song song đó, cam kết ủng hộ, khuyến khích và tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị xây dựng và công nghiệp đường sắt, bao gồm các khâu từ thiết kế, thi công xây lắp đến sản xuất thiết bị.
Với tư cách là một kỹ sư cơ khí có gần 45 năm kinh nghiệm, ông Trần Bá Dương cam kết làm việc với tất cả tâm huyết và năng lực để đóng góp cho thành phố một hệ thống đường sắt kiểu mẫu, hiệu quả. Ảnh: Duy Hiệu.
TP.HCM cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết cách đây 2 ngày, tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền Thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu rất cao là TP.HCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn, với phương châm nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì người dân.
Theo ông, đây không chỉ là một mệnh lệnh hành động, mà là niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng đối với thành phố. Theo đó, việc khởi công đồng loạt 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay, chính là lời cam kết bằng hành động TP.HCM, khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới.
Ông đề nghị các tập đoàn, nhà đầu tư và các đối tác phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình; tổ chức triển khai các dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật - để mỗi công trình thực sự trở thành một hình mẫu, biểu tượng của TP.
Các sở ngành, địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm; chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng hành thực chất hơn với nhà đầu tư; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Về phía TP.HCM, thành phố cam kết sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; kiên quyết cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển. Ảnh: Duy Hiệu.
Đồng loạt 'bấm nút' 4 dự án trọng điểm
Các dự án chính thức được bấm nút khởi công.
