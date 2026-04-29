Sun Group cam kết hoàn thành chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh dịp 2/9

Sáng 29/4, UBND TP.HCM tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM tại khu Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu). Đây là một trong 4 dự án được khởi công, trao quyết định nhà đầu tư đồng loạt tại thành phố nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/5/2026).

Theo Sun Group, đây là một phần của dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn có quy mô 147 ha, với 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 - dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội có quy mô 9 ha, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng , được thiết kế trên ý tưởng hình ảnh trung tâm là dòng nước, đại diện cho dòng chảy lịch sử, hành trình cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự sự kiện có Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh cùng các sở, ban, ngành liên quan; về phía nhà đầu tư có ông Trần Minh Sơn - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sun Group.

Khu vực Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt khi gắn liền với sự kiện 5/6/1911 - chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, ông Trần Minh Sơn - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sun Group - cho biết công trình được triển khai trong 120 ngày, sẽ hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9.

Ông Sơn cam kết tập đoàn sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, góp phần làm đẹp cho thành phố, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và kỳ vọng của người dân.

Bảo tàng có 7 phòng trưng bày, trong đó có 4 phòng trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 phòng trưng bày chuyên đề đặc biệt, nhấn mạnh sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tình cảm của Bác Hồ đối với nhân dân miền Nam và tình cảm kính yêu của nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ, cũng như hệ thống đền thờ Bác Hồ ở Nam Bộ.

Hồi đầu tháng 3, UBND TP.HCM đã bãi bỏ các quyết định về chủ trương đầu tư, phê duyệt đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư, với lý do không còn phù hợp quy định hiện hành. Theo đó, TP.HCM chuyển hướng mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển dịch vụ công cộng.

Nhiều dự án trọng điểm sắp triển khai ở TP.HCM được thực hiện theo hình thức PPP, với sự tham gia đề xuất của các tập đoàn tư nhân lớn như Sun Group, Vingroup, Thaco...

TP.HCM dự kiến khởi công nhiều công trình trọng điểm vào ngày 29/4, kết hợp trực tiếp - trực tuyến, trong đó điểm cầu trung tâm đặt tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) được đề xuất cải tạo và mở rộng với quy mô 11 ha, gấp gần 10 lần hiện nay.

