TP.HCM chốt chủ trương đầu tư công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ xây dựng ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây bãi đậu xe và trung tâm thương mại ngầm tại khu vực Bến Bạch Đằng.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng dự kiến có tổng diện tích sử dụng đất, mặt nước khoảng 73,3 ha. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hạng mục này nằm trong dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, đã được HĐND TP.HCM thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 19/6.

UBND TP.HCM cho biết dự án thuộc trường hợp có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay nhằm đảm bảo tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của thành phố theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố.

Theo đó, tại khu vực bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng. Đồng thời, tòa nhà trụ sở Cảng Sài Gòn dự kiến cải tạo thành văn phòng làm việc, không gian trưng bày và lưu trữ hiện vật, phòng họp báo, tổ chức sự kiện, thư viện, song song với đầu tư phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche (có chức năng trưng bày, tham quan, dịch vụ, lai dắt được trên sông).

Dự án cũng xây dựng không gian cây xanh cảnh quan, công trình văn hóa, thể thao, kiến trúc, nghệ thuật, dịch vụ và phụ trợ, nhà đón khách tàu du lịch, hầm để xe; cũng như cải tạo nhà thép, kho hiện hữu.

Bên cạnh đó, đường Nguyễn Tất Thành cũng được mở rộng lên 8-10 làn xe cùng với xây dựng hầm chui Hoàng Diệu. Cầu Tân Thuận 1 sẽ được xây mới với 6 làn xe, trong khi cầu Tân Thuận 2 được mở rộng lên 8 làn xe. TP.HCM cũng sẽ mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát hiện hữu đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư; mở rộng đường dẫn từ cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh.

Đặc biệt, dự án còn bao gồm hạng mục xây dựng cầu đi bộ từ khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội qua Bến Bạch Đằng.

Còn tại khu vực bến Bạch Đằng, TP.HCM sẽ ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, đồng thời xây dựng bãi đậu xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm. Cùng với đó là mở rộng bờ sông, kè dọc sông; và cải tạo, mở rộng không gian kiến trúc cảnh quan, công viên cây xanh, cải tạo sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh, các công trình phụ trợ.

Các đại biểu và khách mời tham dự kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HĐND TP.HCM.

Sau bước phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kĩ thuật, dự toán dự án thành phần, ký kết hợp đồng BT trong năm nay, tiến tới xây dựng từ quý III/2026 đến quý II/2029.

Thời hạn hợp đồng trong vòng 7 năm, bao gồm thời gian xây dựng 2026-2029 và thời gian thanh toán phần ngân sách trong vòng 3 năm kể từ thời điểm bàn giao công trình.

Tại dự án này, tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước là khoảng 73,3 ha. Tổng mức đầu tư sơ bộ ở mức 29.317 tỷ đồng , trong đó 19.095 tỷ được thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách thành phố chi trả 10.222 tỷ đồng .