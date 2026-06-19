TP.HCM chi hơn 93.000 tỷ đồng làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu kỳ vọng hoàn thiện trục giao thông kết nối khu phía Nam, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu dự kiến còn khoảng 10 phút.

Phối cảnh hầm ngầm được xây dựng ở khu vực thông thuyền trên biển, hai bên là đảo nhân tạo. Ảnh: NĐT.

Chiều 19/6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có chiều dài hơn 14 km, gồm gần 1,9 km đường dẫn, 8 km đường vượt biển, 295 m đường kết nối từ cầu vào hầm và 3,85 km hầm vượt biển. Tuyến đường được thiết kế quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, với diện tích sử dụng đất và mặt nước hơn 169 ha.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 93.000 tỷ đồng . Trong đó, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư là hơn 65.400 tỷ đồng , tương đương hơn 70% tổng mức đầu tư, ngân sách thành phố dự kiến thanh toán gần 28.000 tỷ đồng , chiếm gần 30%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 19/6. Ảnh: Duy Hiệu.

UBND TP.HCM cho biết giá trị quỹ đất nêu trên mới là mức ước tính sơ bộ để phục vụ xem xét chủ trương đầu tư. Việc xác định giá trị chính thức sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm ban hành quyết định giao đất và trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, triển khai dự án.

Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được thực hiện theo hợp đồng BT, nhà đầu tư huy động 100% vốn để triển khai công trình, không sử dụng vốn Nhà nước trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Thời hạn hợp đồng dự kiến là 7 năm, trong đó, việc xây dựng được thực hiện giai đoạn 2026-2029.

Liên danh đề xuất dự án gồm CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ là đại diện liên danh, cùng Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Lâm Viên.

UBND TP.HCM đánh giá việc đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là cần thiết nhằm hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực phía Nam, mở rộng không gian phát triển của TP.HCM sau sáp nhập, đồng thời phát huy hiệu quả các dự án hạ tầng lớn tại khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu. Khi dự án hoàn thành, thời gian di chuyển giữa 2 khu vực này dự kiến còn khoảng 10 phút.