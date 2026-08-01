Sunshine Group làm đại đô thị 250 ha, vốn 2 tỷ USD ở Hà Nội

Sunshine Group vừa khởi công dự án Noble Rivera có quy mô gần 250 ha tại khu vực phía tây Hà Nội, với tổng vốn đầu tư được công bố khoảng 2 tỷ USD.

Phối cảnh dự án. Ảnh: KSF.

CTCP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) vừa khởi công dự án Noble Rivera trên khu đất rộng gần 250 ha thuộc địa bàn các xã Phúc Lộc, Phúc Thọ và Hát Môn, TP Hà Nội.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD , được quy hoạch với gần 2.000 căn dinh thự. Trong đó, một số sản phẩm có diện tích từ 2.000 m2 đến 2.500 m2.

Ông Đỗ Văn Trường, Phó chủ tịch HĐQT Sunshine Group, cho biết Noble Rivera là một trong những dự án trọng điểm của tập đoàn tại khu vực phía tây Hà Nội. Dự án được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, nằm trên trục đại lộ Tây Thăng Long, trải dài hơn 11 km mặt tiền ven sông và kết nối với Quốc lộ 32, đường Vành đai 4 cùng nhiều tuyến giao thông trọng điểm của Thủ đô.

Đây cũng là dự án mới nhất trong chuỗi khu đô thị mà Sunshine Group đang triển khai dọc đại lộ Tây Thăng Long. Trước đó, doanh nghiệp đã phát triển Noble Palace Garden và Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences.

Sunshine Group hiện là một trong những doanh nghiệp bất động sản có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thị trường. Theo số liệu do doanh nghiệp công bố, Sunshine Group cùng các công ty thành viên hiện sở hữu khoảng 20 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 215.000 tỷ đồng , chưa bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 5, Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tuấn cho biết doanh nghiệp đang sở hữu quỹ đất đủ để phát triển trong ít nhất 10 năm tới. Sunshine Group cũng đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng tối thiểu 50% mỗi năm, đồng thời đẩy mạnh hoạt động mua bán, sáp nhập nhằm mở rộng quỹ đất và tìm kiếm các dự án có pháp lý hoàn chỉnh.

Năm nay, Sunshine Group đặt mục tiêu doanh thu 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ đồng .

Trong quý II, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 10.897 tỷ đồng , gấp hơn 46 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lên đến 4.535 tỷ đồng , cao gấp 110 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 11.664 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận sau thuế ở mức 4.832 tỷ đồng .

Đến cuối quý II, tổng tài sản của Sunshine Group đạt hơn 125.580 tỷ đồng . Khoản người mua trả tiền trước gần 30.000 tỷ đồng , chủ yếu liên quan đến các dự án mang thương hiệu Noble đang được triển khai.