Sunshine Group lãi đột biến gấp 110 lần cùng kỳ

Sunshine Group lãi ròng 4.535 tỷ đồng trong quý II. Khoản tiền người mua trả trước cũng tiệm cận mốc 30.000 tỷ đồng nhờ loạt dự án mang thương hiệu Noble.

CTCP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần trong kỳ đạt 10.897 tỷ đồng , gấp hơn 46 lần mức 235 tỷ đồng của quý II/2025. Giá vốn tăng thấp hơn tốc độ doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt 6.025 tỷ đồng , tương ứng biên lợi nhuận gộp 55,3%.

Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 4.535 tỷ đồng , gấp 110 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.416 tỷ đồng .

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Sunshine Group ghi nhận doanh thu thuần 11.664 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.832 tỷ đồng .

Sunshine báo lãi hơn 4.500 tỷ đồng trong quý II/2026 Nguồn: BCTC Nhãn IV/2022 I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III IV I/2026 II Doanh thu thuần tỷ đồng 18 48 69 57 380 1232 777 165 295 414 235 4233 15316 767 10897 Lãi ròng

25 43 32 20 106 381 199 30 164 42 41 1508 7315 297 4535

Trong cơ cấu doanh thu quý II, hoạt động chuyển nhượng bất động sản mang về 10.772 tỷ đồng , chiếm gần 99% tổng doanh thu. Các mảng còn lại như quản lý tòa nhà, giáo dục, chứng khoán và dịch vụ phần mềm chỉ đóng góp quy mô nhỏ.

Doanh thu trong kỳ được ghi nhận từ một số dự án do các công ty con triển khai như Sunshine Sky City, Sunshine Golden River, Sunshine Center, Sunshine City và một số dự án mang thương hiệu Noble.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, một chỉ tiêu đáng chú ý trên bảng cân đối kế toán là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn. Đến ngày 30/6, khoản mục này đạt 29.989 tỷ đồng , tăng hơn 5.433 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm gần 24% tổng nguồn vốn.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, dòng tiền trả trước của khách hàng chủ yếu đến từ các dự án Noble Palace Tây Thăng Long, Noble Crystal Long Biên, Sunshine Sky City và Noble Crystal Tây Hồ. Đây là các khoản khách hàng đã thanh toán theo tiến độ nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của Sunshine Group đạt 125.580 tỷ đồng , tăng hơn 5.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 954 tỷ đồng . Các khoản cho vay ngắn hạn và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt hơn 27.221 tỷ đồng .

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp đạt 35.154 tỷ đồng . Trong đó, dư nợ ngân hàng gần 18.813 tỷ đồng , dư nợ trái phiếu gần 2.814 tỷ đồng . Sunshine Group cũng ghi nhận hơn 19.075 tỷ đồng vay từ các đối tác và khoảng 10.350 tỷ đồng nhận góp vốn theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Áp lực chi phí tài chính của doanh nghiệp cũng tăng đáng kể. Riêng trong quý II, Sunshine Group chi hơn 842 tỷ đồng cho lãi vay, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ khoảng 10 tỷ đồng . Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận 155 tỷ đồng chi phí phân bổ lợi nhuận tối thiểu cho các hợp đồng BCC có mức cam kết từ 10,5% đến 16% mỗi năm.

Năm nay, Sunshine Group lên kế hoạch doanh thu đạt 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 15.000 tỷ đồng . Nếu thực hiện được kế hoạch này, Sunshine sẽ là một trong những doanh nghiệp bất động sản niêm yết có mức lợi nhuận cao hàng đầu thị trường trong nước, chỉ sau ông lớn Vinhomes.