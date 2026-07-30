Dành hơn 11.000 tỷ mở rộng nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng

Nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng sẽ được cải tạo, mở rộng lên công suất 14 triệu lượt khách/năm với tổng mức đầu tư hơn 11.280 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 8/2027.

Phối cảnh tổng thể dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: ACV.

UBND TP Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Theo Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 29/7, dự án có tổng mức đầu tư 11.282 tỷ đồng , do ACV làm nhà đầu tư. Trong đó, phần công trình cải tạo, mở rộng có vốn đầu tư hơn 9.936 tỷ đồng , sử dụng nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành, nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng sẽ có công suất 14 triệu lượt hành khách/năm và có thể phục vụ đồng thời khách nội địa và quốc tế.

Dự án có tổng diện tích sử dụng khoảng 165.009 m2, gồm diện tích hiện hữu đang được quản lý, khai thác và phần mở rộng theo quy hoạch. Riêng nhà ga T1 sẽ được cải tạo, mở rộng lên tổng diện tích sàn khoảng 96.000 m2.

Ngoài nhà ga hành khách, ACV sẽ đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục phụ trợ như cầu cạn, khu nhà kỹ thuật M&E, trạm xử lý nước thải, nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, hệ thống giao thông nội bộ và bãi đỗ xe.

Việc đầu tư các hạng mục này nhằm tổ chức lại luồng hành khách, phương tiện và dịch vụ tại khu vực nhà ga, đồng thời tăng năng lực khai thác của sân bay.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong khoảng 41 tháng. Sau giai đoạn chuẩn bị đầu tư, công trình dự kiến khởi công vào tháng 8/2027.

Trong đó, phần mở rộng nhà ga dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 1/2029. Phần cải tạo nhà ga hiện hữu tiếp tục được thực hiện và dự kiến hoàn tất vào tháng 8 cùng năm.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu ACV phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương hoàn thiện thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, tài chính cũng như kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Nhà đầu tư đồng thời phải bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, quy hoạch và thiết kế được phê duyệt, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Sân bay Đà Nẵng hiện là một trong những cảng hàng không quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung, đồng thời nằm trong danh sách 14 cảng hàng không quốc tế thuộc quy hoạch hệ thống sân bay quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Cảng hiện có 2 nhà ga hành khách. Trong đó, T1 chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa, còn nhà ga T2 được đưa vào khai thác năm 2017 để phục vụ khách quốc tế.

Việc đầu tư mở rộng nhà ga T1 diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không và du lịch tại Đà Nẵng tiếp tục gia tăng, đặt ra yêu cầu nâng năng lực hạ tầng của sân bay vốn nằm ngay trong khu vực đô thị.

Dự án hơn 11.000 tỷ đồng vì vậy sẽ là một trong những khoản đầu tư hạ tầng lớn nhằm tăng năng lực phục vụ hành khách tại sân bay Đà Nẵng trong những năm tới, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống nhà ga hiện hữu khi thị trường hàng không và du lịch miền Trung tiếp tục mở rộng.